Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toch weer vertraging in formatie? ‘Een klus om half mei uitsluitsel te geven’

De verkiezingen zijn inmiddels bijna vijf maanden geleden en er is nog geen nieuw kabinet. Sterker nog, het lijkt de laatste dagen wat minder positief te gaan. PVV-leider Geert Wilders zegt wel „redelijk positief” gestemd te zijn over de formatie, maar „er zijn nog geen grote knopen doorgehakt”.

Ook erkent de leider van de grootste partij dat het „een klus” wordt om half mei uitsluitsel te kunnen geven. Maar dat de onderhandelende partijen nog steeds met elkaar aan tafel zitten „is al goed nieuws”, vindt hij.

Hoe gaat het met de formatie? ‘Redelijk positief gestemd’

Gisteravond zaten de leiders van PVV, VVD en BBB weer met elkaar om tafel, samen met informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf. Tot dusver voerden die deze week alleen aparte gesprekken met de onderhandelaars. Deze week zeiden zij nog dat er ‘veel werk’ verzet was.

Anonieme bronnen meldden eerder dat de formatie stroef zou verlopen. Wilders wilde daar gisteravond na de gesprekken niet op ingaan. Dat in de kabinetsformatie hobbels gekomen moeten worden, is volgens hem dagelijks aan de orde. Het extra groepsgesprek was op verzoek van de informateurs, zegt de PVV-voorman. „En dan komen we allemaal heel braaf.”

De vraag of hij positief is over de gesprekken in de formatie, zei Wilders ingewikkeld te vinden. „Maar ik ben redelijk positief gestemd ja.”

Omtzigt: ‘Verstandshuwelijk op zijn best’

Pieter Omtzigt, het gezicht en de leider van NSC, wil niets horen over een impasse. Hij zegt juist dat er „zeer inhoudelijke gesprekken zijn tussen partijen die de wil hebben om eruit te komen”. En ook zijn eigen inzet is volledig, zegt hij: „Ik wil heel graag dat er een kabinet voor Nederland komt, anders zat ik niet aan tafel.”

Het is volgens Omtzigt normaal dat er soms verschillen van mening zijn. „Dat wisten we op 22 november al. Als die er niet waren, dan was er nu wel een kabinet.” Het blijven ook vier verschillende partijen, benadrukt hij: „Het is geen huwelijk, het is een verstandshuwelijk op z’n best.”

‘Op de rem getrapt’

Op anonieme bronnen die melden dat er in de formatie „op de rem getrapt” is, reageert Omtzigt dat de partijen „gewoon aan het praten” zijn. Is er dus geen sprake van een dip in de formatie? „Het lijkt mij heel constructief als de vier partijen met elkaar en de informateurs praten”, reageert Omtzigt op die vraag.

Reacties