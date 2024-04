Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Viktor Brand schrikt van ravage in Je Huis op Orde: ‘Het lijkt net een studentenhuis’

In Je Huis op Orde gaat Viktor Brand langs bij het huis van Louise en Casper in Nieuw-Vennep. Wat hij daar aantreft, is even schrikken: overal in het huis staat rommel. De presentator steekt niet onder stoelen of banken wat hij hiervan vindt en helpt hen om orde te scheppen.

Eerder was het team van Je Huis op Orde bij Danielle, John en hun 11-jarige zoon Cas. Hun huis was zo rommelig dat Cas zich schaamde tegenover zijn vrienden.

Louise en Casper in Je Huis op Orde

Als Brand samen met opruimcoach Quirine Molhuysen door het huis van Louise en Casper loopt, weten ze niet wat ze zien. „Ik denk dat ik nog nooit zoveel spullen in één huis heb gezien”, zegt Brand. „Ik zou zo niet kunnen leven”, zegt Molhuysen. Dat laat Brand even later ook aan Louise en Casper weten. „Ik heb al best veel gezien in dit programma, maar ik ben me rot geschrokken.”



Voor henzelf is het ook niet echt prettig. „Ik kan niet wennen aan de rommel”, vertelt Casper. „Als de kinderen op bed liggen, dan ga ik naar boven toe. Daar heb ik meer rust dan dat ik beneden in de woonkamer naar alle rotzooi aan het kijken ben.” Louise: „Voor mij is het ook niet echt makkelijk om hiertussen te zitten. Maar dan doe ik de ‘blinkers’ op en negeer ik het. Het bestaat niet.”

Hoe hebben ze het zover laten komen? „We hebben ontzettend druk. Ik reis veel, Louise is pas weer gaan werken. We hebben veel hobby’s en doen veel vrijwilligerswerk. We hebben altijd iets leuks of belangrijkers te doen.”

‘Jullie zijn twee volwassen mensen’

Tijd voor het team om de handen uit de mouwen te steken. Nadat het huis is leeggehaald, worden hun spullen per categorie uitgestald in een loods van 2000 m². Daar blijkt dat de familie onder meer 350 knuffels, 244 fotolijstjes, 128 cadeautasjes, 54 flessen zonnebrand, 48 petten en 18 ventilatoren heeft.

„Het is nog nooit zo vol geweest in de loods”, concludeert Brand. „Het liggen zelfs buiten de gele lijnen, omdat het niet paste. Daar schrik ik van.” Er is bovendien een extra vak toegevoegd, met daarin een berg afval. „We worden voor lul gezet”, zegt Louise. „Kunnen we dit niet gewoon negeren?” De presentator merkt op dat ze dat al te lang hebben gedaan.

„Wisten jullie dat dit afval allemaal in jullie huis lag? Dit lag gewoon op de salontafel. Dit is een studentenhuis. Kom op, jullie zijn twee volwassen mensen met een goed stel hersenen, een goede baan en een prachtig huis. Ik snap het gewoon niet.” Hij vraagt zich of Louise en Casper het vervelend vinden dat hij het zegt. „Hier schaam ik me wel voor”, geeft Casper toe. „Dit gaat ons nooit meer gebeuren.”



Je kunt Je Huis op Orde terugkijken via KIJK.

