Amelander schept duidelijkheid bij Op1 over Sunneklaas: ‘Vrouwen blijven thuis, mannen de straat op’

Het mysterieuze Sunneklaas op Ameland – een soort alternatief voor Sinterklaas – duikt de laatste tijd veel vaker op op social media. Nieuwsgierige niet-eilanders willen weten wat daar nou precies gebeurt, maar dat is niet echt de bedoeling. Het kwam onlangs zelfs tot een aanvaring met PowNed, toen verslaggevers van die omroep vragen kwamen stellen. Talkshow Op1 bespreekt het.

Aanvaring Powned met Amelanders

Goed, terug naar het feest waar het allemaal om gaat: Sunneklaas. Zoals gezegd is dat een soort ‘alternatief’ op Sinterklaas, al zal dat zeker niet de juiste bewoording zijn. Het valt namelijk óók op 5 december, maar zit een stukje anders in elkaar. Zo zijn er geluiden dat mannen verkleed naar buiten gaan met stokken. Vouwen en kinderen die zich buiten vertonen, zouden slaag krijgen met die stokken, tot ze weer naar binnen gaan. Maar is dat wel zo? En waarom zijn de eilanders zo beschermend over het feest en willen ze er weinig over loslaten?

Amelander Marjan Bossch schoof aan bij Op1, om duidelijk te maken dat het volgens haar „heel onschuldig” is allemaal. Normaliter zijn Amelanders gesloten over Sunneklaas, dus Op1-presentatrice Fidan Ekiz wil van Bossch weten waarom ze nu wél een boekje open doet. Bossch: „In eerste instantie om afstand te nemen van het geweld dat te zien is op deze beelden. Dat is nooit een oplossing.”

In een video van PowNed is namelijk te zien dat een team verslaggevers naar het eiland gaat voor Sunneklaas, maar daar een ‘knokploeg’ klaarstond om ze te ontvangen. Ze werden zelfs van de weg gereden en minister van Justitie Dilan Yesilgöz drong aan op evacuatie, maar dat mislukte.



Wat zou er tijdens Sunneklaas gebeuren op Ameland? De politie doet in ieder geval niets 👹 #pownews #ameland #sunneklaas Check hier https://t.co/Aygjezf3nU pic.twitter.com/b2zWCjdiQg — PowNed (@PowNed) December 7, 2023

Sunneklaas op Ameland ‘heel onschuldig’

„Ik wil vooral duidelijk maken dat het feest dat wij vieren, want dat is het, heel onschuldig is. Het is traditie”, vertelt Bossch. Op1-presentator Sven Kockelmann lijkt dat een gekke opmerking te vinden: „Nou zo ziet het er niet uit, hoor.” „Nee, zo ziet het er niet uit, maar dat is wel wat ik de afgelopen dagen gevierd heb.” Ekiz: „Wat is het?” Volgens Bossch gaat het bij Sunneklaas om „een traditioneel feest met spelregels”. De mannen zijn verkleed en gemaskerd, maar nog wel herkenbaar, zegt Bossch. „Juist doordat wij die pakken zien en denken: ‘Dat is de buurman, dat is oom Jan’ enzovoort, dat is heel belangrijk, waarom we onder elkaar zijn.” Het feest speelt zich ook bij mensen thuis af, vertelt ze.

„Het is een besloten feest, met familie, vrienden. Ik ga er met mijn kinderen naartoe, ja…”, eindigt Bossch. Eén van de tafelgasten moet giechelen, omdat er tegelijkertijd een angstaanjagend masker te zien is. Kockelmann: „Maar even voor het besef: dat prachtige, prachtige Waddeneiland wordt donker, de gordijnen gaan dicht, vrouwen en kinderen mogen niet meer naar buiten, horen we. Klopt dat?” Dat klopt inderdaad, beaamt Bossch.

„Waar komt dat vandaan?”, vraagt Ekiz zich af. Daar heeft Bossch echter geen sluitende verklaring over. Wel vertelt ze dat het een heel oud feest is, dat ook op andere Waddeneilanden en bijvoorbeeld in Oostenrijk gevierd wordt, waar het Krampus heet. Het komt erop neer dat mannen „wekenlang, soms maandenlang werken aan hun pakken” en dat de vrouwen thuis zitten met een hapje en een drankje en „enorm genieten van wat voor moois ze gemaakt hebben”.

