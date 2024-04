Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers ietwat teleurgesteld over De Piano: ‘Dacht dat het spontaan zou zijn’

De makers van het programma De Piano schepten met hun promovideo hoge verwachtingen bij kijkers. Maar toen gisteravond het programma op televisie verscheen, was het kijkerspubliek toch ietwat teleurgesteld. De Piano bleek namelijk helemaal te zijn voorbereid.

In het programma komt het fenomeen aan bod dat overal in stationshallen of andere openbare ruimtes tegenwoordig piano’s staan. Zodat voorbijgangers, spontaan, een liedje kunnen spelen of kunnen beluisteren.

De Piano blijkt tot in de puntjes voorbereid

Niet gek dat kijkers verwachtten dat het programma dan ook over het spontane aspect van de openbare piano gaat. Toen de promo van De Piano werd uitgezonden, dachten veel kijkers namelijk dat pianisten stiekem werden gefilmd met een verborgen camera. En daarmee hun muzikaliteit onverwachts werd vastgelegd én kon worden geprezen. Maar dat bleek niet helemaal zo te zijn.

Integendeel, De Piano blijkt helemaal tot in de puntjes voorbereid. Pianisten konden zich vooraf aanmelden voor het programma en delen hun levensverhaal. Presentatrice Chantal Janzen kondigt aan dat deze ‘verborgen talenten’ getoond moeten worden aan het grote publiek. Juryleden muzikant Roel van Velzen, klassiek pianist Daria van den Bercken en Maestro-gezicht Dominic Seldis gaan op zoek naar een kandidaat die mag optreden in het Koninklijk Concertgebouw van Amsterdam. Op de stations van Arnhem, Zwolle, Rotterdam, Amsterdam, Maastricht wordt één gelukkige winnaar gekozen.

Heftige levensverhalen

Gisteravond kropen verschillende kandidaten achter de piano op station Arnhem. En daar bleken kwamen ook een aantal verdrietige verhalen bij te zitten. Zo vertelde de 28-jarige Rogier over de spierziekte van zijn moeder en zag de kijker Theo (62) die een liedje schreef voor zijn overleden dochter. Ook vertelde Anouk over haar hersenbloeding en geheugenverlies en speelde Mark (59) zijn eigen begrafenisnummer omdat hij terminaal ziek was, maar onverwachts beter werd.

Kijkers lichtelijk teleurgesteld in programma

In totaal kropen vijftien deelnemers van verschillende leeftijden achter de piano. De jury besloot uiteindelijk dat de 11-jarige Jayden op mag treden in Het Concertgebouw. Hij heeft voor zijn optreden een stuk van 26 minuten in zijn hoofd. „Maar dan heb je wel wat”, aldus Jayden.

En hoewel sommige verhalen heftig en verdrietig zijn, zijn kijkers toch kritisch op het programma. Het feit dat de kandidaten zich op voorhand aanmeldden en hun levensverhaal verteld wordt, was niet helemaal wat het kijkerspubliek verwachtten. Veel laten weten dat ze het leuker hadden gevonden als pianisten onverwachts in de spotlight werden gezet.



#depiano er komen gewoon mensen op afspraak piano spelen? Je kan je dus er voor aanmelden? Ik dacht dat het spontaan zou zijn dat mensen gingen spelen en wij “stiekem” mee keken ?? — Yako (@bronkhorst29) April 3, 2024



Ik dacht ze zetten een piano neer en zodra iemand goed kan spelen duikt de jury op. Dat was veel leuker geweest #depiano — Victor Hopman (@victorhopman) April 3, 2024



Jammer dat het nieuwe programma #depiano vooropgezet is en niet met verborgen camera is gedaan. Hier komen weer mensen met zielige verhalen op af ipv mensen die gewoon spontaan piano gaan spelen voor ze naar kantoor gaan. Had ik persoonlijk echt veel leuker en echter gevonden! — iPhoneYouNot (@iPhoneYouNot) April 3, 2024

https://twitter.com/Anne20093/status/1775597930424013017



Helaas, ik ben er na 5 minuten al klaar mee… niks geen toevallige pianisten op een station, maar alles voorbereid. En dan ook nog een zielig verhaal. Echt geen zin in. Jammer, jammer, het had zo leuk kunnen zijn. #ikhebgeenhart #depiano — Annelies (@Annelies30Smits) April 3, 2024



Bloedsaai.. Ik dacht dat de mensen onverwachts zouden opgepakt worden door een camerateam 🎥 maar niks bleek minder waar.. Jammer kandidaten wisten al dat ze gevolgd werden 🎹 en geïnterviewd.. #depiano een surprise was leuker geweest. — Pauline (@pauletta69) April 3, 2024

