Dreamschool-rector Eric ontfermt zich nu over daklozen: ‘Slapen op straat met 0 graden en regen’

Eric van ‘t Zelfde, die je misschien kunt kennen als de rector van Dreamschool, heeft het over een andere boeg gegooid. Hij ontfermt zich over daklozen, in de Pauluskerk in Rotterdam. Bij Op1 vertelt hij over deze nieuwe baan en wat dat met hem doet.

Want dat ook daklozen het verdienen warm te slapen, dat moge duidelijk zijn.

‘Besef over daklozen best wel confronterend’

Toch weet Van ‘t Zelfde schrijnende verhalen te vertellen. Bijvoorbeeld dat er pas nachtopvang is als het -1 graden is. „Ze slapen dan ‘s avonds op straat”, begint hij. „Als het 0 graden is en het regent de hele nacht, komen die mensen echt gruwelijk slecht binnen. IJskoud, drijfnat en ze hebben eigenlijk maar een paar basisbehoeften. Thee of koffie, een boterham, douchen en kleding. In zo’n enorm rijk land als Nederland bestaat het dus dat niet ieder mens dat heeft.”

Voor Van ‘t Zelfde was dat besef „best wel confronterend”. „Het doet heel veel met mij, die baan.” Op1-presentatrice Carrie ten Napel is benieuwd wat deze ervaringen vooral met hem doen. „Dat is op meerdere niveaus…”, begint hij. „Ik ben weer enorm onder de indruk van de mensen in de zorg. Ik klaagde in het onderwijs soms over m’n salaris, maar ik houd voorlopig ‘effe’ m’n mond.”

Hij noemt dat hij op dit moment in schaal acht van de zorg zit, en zo’n veertig vakantiedagen minder heeft. „Maar als ik naar mijn collega’s kijk, de mensen in de zorg, zij hebben een enorm hart. Ze werken keihard, maken allemaal overuren. Dan komt er weer politie binnen en je ziet hetzelfde terug bij die agenten. Ze werken keihard voor onze samenleving, ze doen veel voor onze bezoekers, daar zit ook een enorm hart in.”

Eric van ‘t Zelfde bij Op1

Volgens Van ‘t Zelfde gebeurt het veel te vaak dat ambulances bekogeld worden en politiemensen worden bespuugd. „Dan denk ik: we hebben een soort existentiële denk-crisis als samenleving. Moeten we niet gaan herbezinnen met elkaar? Hoe gaan we met elkaar om, wat kunnen we voor elkaar betekenen?”

Ten Napel is ook benieuwd wat Van ‘t Zelfde precies kan betekenen voor de daklozen die in de kerk binnenkomen. „Sommigen kun je doorverwijzen”, noemt hij. „Soms is een bak koffie en een luisterend oor genoeg, je kunt kijken of rehab een optie is, of iets simpels als een postadres, dat hebben mensen nodig. Maar ook gewoon de douche en de boterham kunnen we mensen bieden.”

Wat vooral schrijnend is, vertelt hij, is dat mensen echt ziek worden van buiten slapen. „Sommige mensen hebben zulke erge wonden, die ruik je als ze binnenkomen. Maar er staat nog steeds een mens voor je en dat is schrijnend.” Wel, zegt hij, dat er huisartsen zijn die vrijwillig hulp bieden aan deze mensen, op elke vrijdag is er ook een tandarts. „Als de Pauluskerk er niet was, hebben deze mensen niets. Dan moeten ze op straat maar zien te overleven.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Reacties