Supermarkten en voedselproducenten halen vis en vlees uit de helft van hun recepten

Supermarktketens Jumbo en Plus en voedselproducenten Conimex, Fairtrade, Knorr, Koh Tai en Patak’s gaan hun verpakkingen aanpassen zodat de helft van de recepten die daarop staan, helemaal vegetarisch of veganistisch wordt. Dat doen de bedrijven op verzoek van Wakker Dier.

82 procent van alle recepten op pakjes en zakjes adviseert vlees of vis, meldt Wakker Dier. Dit werkt volgens de stichting de overconsumptie van vlees en vis in de hand, aangezien veel mensen de recepten op verpakkingen volgen. „Pakjes en zakjes zijn bij uitstek bedoeld om consumenten te inspireren met eenvoudige gerechten”, zegt Colin Molenaar van Wakker Dier. „En dus kunnen ze mensen ook helpen om vaker te kiezen voor plantaardig.”

Wakker Dier deed onderzoek naar 657 recepten

Wakker Dier onderzocht vorig jaar de recepten die worden aanbevolen op productverpakkingen in vijf supermarkten: Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus. In totaal werden 657 recepten geanalyseerd op maaltijdmixen, sauzen, pakken rijst en pasta en verspakketten. 136 recepten bleken standaard vegetarisch of veganistisch. Wel werd bij achttien van deze recepten ook een niet-vegetarische variant genoemd.

Maar liefst 521 producten hadden een standaardrecept met vis of vlees. De 521 niet-vega recepten plus de niet-vegetarische variatietips op achttien verpakkingen komen samen uit op 539 recepten. Dat betekent dat 82 procent van de aanbevolen recepten vlees of vis adviseren.

Vanaf 2025 meer vegetarische recepten

Honderden van deze recepten worden binnenkort dus standaard vegetarisch. Dat zou, als alles volgens de planning verloopt, eind 2025 gebeuren. Voor Conimex wordt dat eind 2026. En ook Albert Heijn en Maggi hebben aangegeven plannen te hebben om plantaardige tips aan hun recepten toe te voegen, maar halen vlees en vis niet uit de helft van hun recepten.

Grand’Italia en Lassie hebben nu al recepten die voornamelijk vega zijn. „Deze merken inspireren de consument en laten zien dat je niet elke dag ouderwets met vlees hoeft te koken”, aldus Wakker Dier.

Honig is het enige merk dat geen beterschap belooft. Momenteel bevat ruim 80 procent van alle recepten op deze pakjes en zakjes vlees of vis.

