Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In je pyjama naar werk? Steeds meer jonge werknemers doen het

Een pyjama en pantoffels: steeds meer jonge Chinezen omarmen de ‘slordige outfits’ op het werk. „Ik wil gewoon dragen wat ik wil”, besluit de 30-jarige Cindy Lou, een binnenhuisarchitect in Wuhan. Het dragen van knusse nachtkleding naar het werk werd een gewoonte en al snel nam ze niet eens de moeite om bijpassende tops en broeken te dragen en koos ze voor wat het meest comfortabel was.

„Ik denk gewoon niet dat het de moeite waard is om geld uit te geven om je te kleden voor je werk, aangezien ik daar maar zit”, vertelt Lou in een interview met The New York Times.

Pyjama’s en pantoffels

Lou is niet de enige. Zij is een van duizenden jonge werknemers in China die op Xiaohongshu, een Chinese app vergelijkbaar met Instagram, een foto deelde van zichzelf in een pyjama op het werk. Dit doen zij niet alleen maar omdat het makkelijk en comfortabel is, maar ook om een statement te maken. Het tegengaan van de verwachtingen op het gebied van goede werkkleding weerspiegelt een groeiende afkeer onder de Chinese jeugd tegen een leven vol ambitie en streven, dat de afgelopen tijd kenmerkend was.

De pyjama als een werkoutfit werd een trend toen Kendou S op Douyin, de Chinese variant van TikTok, haar werkoutfit liet zien. Een donzige bruine trui-jurk over een geruite pyjamabroek met een roze, licht gewatteerd jasje en pantoffels. In de video zei ze dat haar leidinggevende op het werk haar verschillende keren vertelde dat haar outfits „vies” waren en dat ze betere kleding moest dragen „om het imago van het bedrijf niet te schaden”.

De video ging al snel viraal: hij kreeg meer dan 735.000 likes en werd 1,4 miljoen keer gedeeld. De hashtag ‘slodderige outfits op het werk’ verspreidde zich over meerdere Chinese sociale mediaplatforms en ontketende een wedstrijd van wie de werkkleding het meest weerzinwekkend vond. Op Weibo, de Chinese versie van X, genereerde het onderwerp honderden miljoenen views en leidde het tot een bredere discussie over waarom jonge mensen tegenwoordig niet bereid zijn zich te kleden voor hun werk.

Verantwoord protest

„Het is de vooruitgang van deze tijd”, zegt Xiao Xueping, een psycholoog in Peking, tegen The New York Times. Volgens haar groeien jonge mensen op in een relatief meer inclusieve omgeving dan eerdere generaties en leren zij hun eigen gevoelens op de eerste plaats te zetten. Xueping zei daarnaast dat de outfits een vorm van verantwoord protest kunnen zijn, omdat mensen nog steeds hun werk doen.

Reacties