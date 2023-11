Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 meest vega-vriendelijke steden van Nederland

Het is je misschien even ontgaan, maar gisteren was er een heuse World Vegan Day. Waar sommigen direct op hun achterste benen staan en social media bestormen als zij het woordje vega alleen maar lezen, vinden anderen het een serieuze (en lekkere) zaak. Voor laatstgenoemde groep: in welke Nederlandse steden kun je eigenlijk goed terecht voor een ‘avondje vega’?

De één houdt zich bezig met recyclen, een ander met tweedehands shoppen of autodelen wellicht. Er zijn best veel opties om duurzaam te leven, maar de meest populaire keuze is nog steeds minder (of helemaal geen) vlees te eten. Tegenwoordig is het makkelijker dan ooit, dankzij het uitgebreide aanbod vega(n) food!

Vega-friendly steden in ons land

Holidu, een Europese boekingsportal voor vakantiehuizen, zocht in deze week van World Vegan Day uit welke steden in Nederland het meest vegan-friendly zijn in verhouding tot het aantal inwoners per stad. Metro schreef eerder al over ‘de beste vegan-restaurants’ in ons koude kikkerlandje, zonder kikkerbilletjes uiteraard.

1. Amsterdam

Hoeveel: 9,3 restaurants per 15.000 inwoners.

Amsterdam springt van de derde plek in 2022 naar de eerste en behaalt goud met haar indrukwekkende vega(n) aanbod. Met 68 vegan- en 57 vega- restaurants (laatstgenoemde betekent geen dierlijke producten) heb je meer dan genoeg keus aan lekker, plant-based eten.

Voorbeelden: vegan burgers bij The Sunny Burger Co en Men Impossible, maar dan als keuze voor de beste vegan Japanse keuken. Reserveren is hier over het algemeen wel nodig.

2. Groningen

Hoeveel: 9,2 restaurants per 15.000 inwoners.

Ook Groningen heeft het vega(n) aanbod verbeterd, met bijna 150 vegan-vriendelijke restaurants. Vegans en vegetariërs in Groningen kunnen hun hart dus ophalen aan de culinaire hoogstandjes die de stad te bieden heeft.

3. Leiden

Hoeveel: 7,9 restaurants per 15.000 inwoners.

De Sleutelstad heeft altijd goed gescoord op vega(n) rankings, en dat is dit jaar ook niet anders. Hier vind je bijvoorbeeld Veggiesaurus, een Indisch restaurant met een 100 procent vegetarische kaart. Geen zorgen, de meeste gerechten kun je ook vegan bestellen. Beleef je graag een aparte ervaring? Bezoek dan Kattencafé Sophie, daar heb je vega(n) sandwiches en red velvet cake, maar ook acht naar verluidt lieve katten.

Vega in het zuiden

4. Maastricht

Hoeveel: 7,7 restaurants per 15.000 inwoners.

Winkelstad Maastricht heeft je ook veel te bieden als je graag vegan en vegetarisch eet. Neem even een pauze bij Pleur bijvoorbeeld of ga voor een kleine hap langs bij Soup Bros (sinds februari 2022 100 procent vegan met elke dag huisgemaakte soepen op de kaart).

5. Nijmegen

Hoeveel: 6,4 restaurants per 15.000 inwoners.

De oudste stad van Nederland blijft niet in het verleden hangen en springt graag mee op de vegan trend. En dat is zeker te merken aan de restaurants in de stad. Tips: voor een vegan onbijt of brunch moet je bij Bhalu zijn. Of beleef een culinaire ervaring bij De Nieuwe Winkel, waar ze met plaatselijk gegroeide ingrediënten voor een 100 procent vegan-menu werken.

Nummers 6 t/m 10 Natuurlijk vallen er altijd steden nét buiten een Top 5, ook als het om vega- en vegan-plekken gaat. De Nederlandse steden die het als nummers 6 tot en met 10 moeten doen zijn: Gouda

Delft

Den Haag

Roermond

Haarlem 🥦

