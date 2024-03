Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvallend moment in De Oranjezondag: Rutger Castricum helpt Hélène Hendriks met dichtdoen van haar blouse

Een opvallend moment tijdens de uitzending van gisteren van De Oranjezondag. Presentatrice Hélène Hendriks was aan het stuntelen met de knoopjes van haar blouse toen Rutger Castricum zijn kans zag. Hij stond op en hielp haar met het dichtdoen van haar kledingstuk. „Ja… goed…”

Met maandelijks een nieuw verhaal over grensoverschrijdend gedrag bij de televisie zou je misschien denken dat het opzoeken van de randjes niet meer gebeurt. Maar Rutger Castricum zou zichzelf niet zijn als hij dat niet zou doen. Dat bleek gisteren wel, toen hij zonder aarzelen de sluiting van de blouse van Hélène Hendriks dicht hield.

Rutger Castricum: ‘Doe jij de tekst, hou ik ‘m zo vast’

„Ja, mijn knoop ging net open, Dus ik blijf even zo zitten, dan kunnen we zo schakelen en kan ik ‘m weer goed doen”, zegt de De Oranjezondag-presentatrice, terwijl ze de knoopjes van haar blouse bij elkaar houdt met haar handen. „Moet ik ‘m vasthouden?”, vraagt Rutger Castricum dan. Die wacht het antwoord van Hélène niet af.

„Kom maar, doe jij even de tekst, dan hou ik ‘m zo vast”, zegt hij. Ondertussen houdt hij de blouse van de presentatrice vast. „Ja… goed”, zegt zij. „Nee, hij zit prima hoor!”

Kijk het fragment hieronder terug:

Hélène Hendriks gaat snel over naar volgende onderwerp

Hélène Hendriks lijkt het niet echt te kunnen waarderen en na een paar seconden gaat Rutger Castricum alweer zitten. Om het niet ongemakkelijk te maken, schakelt ze snel over naar het volgende onderwerp: snurken, scheten en boeren in bed. „Heb jij daar last van, Jack?”, richt ze haar aandacht op Jack van Gelder.

Die vertelt dat hij dat doet, maar er niet per se last van heeft. „Maar ik ga wel in een andere kamer slapen als ik kriebelhoest krijg.” ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen vertelt dat hij niet samen met zijn vrouw slaapt, maar in een aparte slaapkamer, net zoals ook Jim Bakkum en Bettina Holwerda doen.

„Dat ligt aan mij. Ik draai, ik praat, ik knars, ik snurk en ben de hele tijd aan het bewegen”, zegt Jan Joost van Gangelen. „Dat vindt ze verschrikkelijk. Daarom slaap ik op zolder. Ik vind het ook overschat: samenslapen. Samen onder één deken, dat is helemaal verschrikkelijk.”

Kijk De Oranjewinter van gisteren terug bij KIJK.

