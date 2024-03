Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Consumentenbond waarschuwt: inhoud A-merken is niet altijd wat het lijkt

Consumenten moeten extra opletten als ze in de supermarkt staan en een A-merkproduct willen kopen. Fabrikanten van A-merken stoppen regelmatig lucht in hun verpakkingen, waarschuwt de Consumentenbond. Dat zet consumenten op het verkeerde been, want die denken daardoor dat er meer in de verpakking zit dan er daadwerkelijk inzit.

Uit een steekproef van de Consumentenbond blijkt dat fabrikanten van huismerken een stuk scheutiger zijn met de inhoud in verpakkingen dan fabrikanten van A-merken. Daarom doe je er goed aan niet alleen naar de prijs te kijken als je producten met elkaar vergelijkt (overigens zijn A-merken al een stuk duurder), maar ook de inhoud van die producten.

De consumentenorganisatie neemt wel vaker de proef op de som als het gaat om prijzen in de supermarkt. Zo vergeleek de organisatie die consumenten vertegenwoordigt vorig jaar boodschappenmandjes van supermarkten met elkaar. Daaruit kwam een top 14 van goedkoopste tot duurste winkels.

In verpakkingen A-merken zit soms ‘gewoon heel veel lucht’

Woordvoerder Sandra Molenaar van de Consumentenbond zegt dat de verpakkingen van A-merken en huismerken vaak even groot zijn. „Waardoor het lijkt alsof de inhoud ook hetzelfde is. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn”, zegt ze.

„En soms zijn de verpakkingen van A-merken zelfs groter, maar zit er gewoon heel veel lucht in.” Waar de Consumentenbond dat veel in terugziet? „Vooral bij wasmiddelen en vaatwastabletten. Dat zet consumenten op het verkeerde been, en het is ook niet bepaald duurzaam. En dan zijn A-merken over het algemeen ook nog eens duurder dan huismerken.”

Consumentenbond vergelijkt huismerk met A-merk: dit is het resultaat

De Consumentenbond vergeleek bij verschillende producten een huismerk met een A-merk. Zo bleek dat het merk Tempo 70 tissues per doos verkocht. Bij huismerken zitten in dezelfde formaat doos 100 tissues. „Dat is 43 procent meer, terwijl de dozen ongeveer even groot zijn.”

Ook dozen van Robijn voor witte was blijken minder inhoud te bevatten dan huismerkverpakkingen: 15 capsules tegenover 24 capsules. „En in een rol San Francisco koekjes van Verkade zit 170 gram minder dan in vergelijkbare rollen tarwebiscuits van huismerken.”

De Consumentenbond zette een doosje vaatwastabletten van Sun tegenover tabletten van huismerken. Sun verkoopt er 21 stuks, maar huismerken geven met 40 vaatwastabletten in een kleinere doos bijna twee keer zoveel. Maar het grootste verschil dat op een rol aluminiumfolie. Het merk Dumil levert 10 meter. „Op die van het huismerk zit 30 meter, dat is zelfs 3 keer zoveel.”

Reacties