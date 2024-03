Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aanslag bij concertzaal in Moskou: elf aanhoudingen en ‘opvallend weinig reacties’

Bij een aanslag in een muziekcomplex in Moskou, kort voor een concert, kwamen zeker bijna honderd mensen om het leven. De aanslag, die is opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (IS), werd gisteravond in Op1 uitvoerig besproken. En: hoe staat het er nu voor?

Er wordt verwacht dat het aantal slachtoffers verder zal oplopen. Inmiddels hebben de Russische autoriteiten elf aanhoudingen gedaan. Daarvan zouden vier verdachten daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de aanval op het muziekcomplex, de Crocus City Hall.

Beelden waarop mensen worden beschoten

Mannen, gekleed in camouflage-uniformen, drongen gisteravond binnen in de concertzaal waar ze het vuur openden. De beelden waarop de daders schoten lossen op willekeurige mensen circuleren op sociale media.

Voormalig ambassadeur in Moskou, Ron Keller, vertelt bij Op1 dat hij bekend is met het gebouw. En zijn zoons gingen er wel eens naar concerten. „Het is een groot complex. Er zitten conferentiecentra, winkels en bedrijven. Het is een hele bekende uitgaansplek.”



De Nederlandse ambassade in Moskou heeft twee weken geleden al gezegd dat we voorzichtig moeten zijn. ‘’Het is heel erg vreemd dat het gelukt is’’, zegt @HSalemon. #Op1 #WNL pic.twitter.com/KwXUZFZGZq — Op1 (@op1npo) March 22, 2024

Aanslag concertzaal Moskou

„Pas later op de avond kwamen staatsmedia met mededelingen”, viel Ruslanddeskundige Helga Salemon op. „Overigens wordt er overal gecontroleerd, dus het is heel vreemd dat deze aanslag gelukt is.” Wat verwachten ze de komende dagen? „Poetin zal het gevoel van aangevallen worden gebruiken”, verwacht Keller. „Dat punt kan hij gratis maken.”

Ondertussen heeft demissionair minister-president Mark Rutte met afschuw gereageerd op de bloedige aanslag. De beelden van de door IS opgeëiste aanval „gaan door merg en been”, aldus Rutte in een bericht op X. „Mijn gedachten zijn bij hen, hun nabestaanden en het Russische volk.” Het ministerie van Buitenlandse Zaken had eerder al verklaard „geschokt” te zijn door de gebeurtenissen in de Russische hoofdstad.



De afschuwelijke beelden uit Moskou waar bij een door Islamitische Staat opgeëiste terreurdaad heel veel slachtoffers zijn gevallen, gaan door merg en been. Mijn gedachten zijn bij hen, hun nabestaanden en het Russische volk. — Mark Rutte (@MinPres) March 23, 2024



Zijn nog weinig reacties uit Nederland op de terreuraanslag in Moskou. Misschien dat sommigen wat ongemak voelen bij publiek medeleven betuigen terwijl gisteren ook zo’n 900 Russische soldaten zijn gestorven in Poetins oorlog van agressie. En gisterochtend een Russische… — Jan Paternotte (@jpaternotte) March 23, 2024

‘Weinig reacties’

Overigens valt D66-Kamerlid Jan Paternotte het op dat het nog geen reacties regent op de aanslag in Moskou. Hij denkt dat mensen wellicht „ongemak” voelen, omdat de oorlog in Oekraïne dagelijks vele mensenlevens eist. Maar hij zegt ook: „Terreur is terreur. Deze burgers in Moskou vochten geen oorlog, maar bezochten een concert.”

Op1 terugkijken van via NPO Start.

