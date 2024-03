Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jesse Klaver reageert bij Sophie & Jeroen op bedreigingen van Thierry Baudet

Tijdens een debat waarin Jesse Klaver een mogelijke connectie tussen Rusland en de FVD opperde, zei Thierry Baudet dat hij hem ‘in een andere situatie op z’n bek had geslagen’. Toen Klaver het na het debat, maar nog wel in de Tweede Kamer, nog eens vroeg, zei Baudet: „Als je het nog eens vraagt, sla ik je op je bek.” Klaver schoof gisteravond aan bij Sophie & Jeroen om het over het incident te hebben.

Bij Op1 zat deze week een oud-politicus en huisarts, die meende te zien dat Baudet in de Tweede Kamer mogelijk aan de drugs zat. „Ik zit als dokter even naar zijn ogen te kijken, laat ik daar mijn mond maar over houden”, zei hij.

Jesse Klaver bij Sophie & Jeroen over bedreigingen Baudet

Klaver (GroenLinks-PvdA) ontving na Baudets bedreiging ook veel online bedreigingen. Zijn inbox stroomde vol, zei hij. Bij Sophie & Jeroen gaat hij verder in op wat er nou gebeurde tussen hem en Baudet. „Bedreigen mag nergens”, begint de politicus, „maar wat ik echt erg vind, is dat de democratie ongeveer is uitgevonden om dingen op te lossen zonder oorlog. ‘Als we het met elkaar oneens zijn, gaan we met elkaar praten, in plaats van dat je gaat vechten. Aan het einde van de dag stemmen we, we kijken wat de meerderheid is en we leggen ons neer bij die besluiten’. Dat is wat de kern is van de Tweede Kamer, van wat wij doen.”

Hij geeft aan dat als hij op de basisschool moet uitleggen wat hij doet, hij altijd hiermee begint. „Dat is wat hij aantast, die kern. Het gaat er niet om wat hij precies tegen mij zegt. Het gaat over het fundament van onze democratie en dat is wat ik hier zo gevaarlijk aan vind.”

Misdaadjournalist Kees van der Spek zit ook aan tafel en mengt zich in het gesprek: „Maar wat wel belangrijk is, is dat jij waarschijnlijk heel dicht bij de waarheid zat, anders zou hij nooit zo agressief reageren.” In het debat vroeg Klaver aan Baudet of hij of hij de jaarverslagen van de Stichting Forum voor Democratie op kon sturen, in verband met mogelijke connecties met Rusland.

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

