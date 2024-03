Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Anneke deelt update na verdriet om Egyptische droom in Het Roer Om: ‘Supertrots op mezelf’

In Het Roer Om worden Nederlanders gevolgd die hun droom in het buitenland najagen. In de eerste aflevering van het laatste seizoen ging de 58-jarige Anneke een Egyptisch avontuur aan. Daar kreeg ze tegenslag na tegenslag voor haar kiezen en liet de cameraploeg haar gedesillusioneerd achter. Hoe het nu met haar gaat, zagen we gisteravond in Het Roer Om: hoe is het nu met?

Samen met haar hondje Dana verruilde Anneke Den Helder voor Egypte. Ze wilde al jarenlang heel graag naar het buitenland, omdat ze naar eigen zeggen in het verkeerde land is geboren. Ze hoopte in Hurghada de kost te verdienen door haarstylist te worden, maar helaas bleken maar weinig mensen te wachten op een vrolijk kleurtje in hun haar.

Ze schakelde daarom over op plan B: callcenterwerk. Daar moest ze eerst drie maanden een training in Cairo voor doen. Maar ook dat liep op niets uit. De training viel haar loodzwaar. Ze vond het heel intensief en baalde dat ze haar hondje twaalf uur per dag alleen moet laten. En dan voelde ze ze zich ook nog buitengesloten door haar collega’s.

„Ik zit hier niet goed. Ik zit niet op mijn plek. Ik hoor hier niet. En misschien betekent dat einde droom, einde Egypte, einde alles”, zei ze aan het eind van de aflevering. Ze hakte de knoop door en keerde terug naar Hurghada. Dat was zeker geen happy end, want daarmee was er geen antwoord op de vraag hoe ze brood op de plank moet krijgen.

In Het Roer Om: hoe is het nu met? blikt Anneke terug op haar eerste maanden in Egypte. „Het was één groot drama en één groot tranendal. Alles mislukte. Ik zat financieel en geestelijk aan de grond. Maar nu liggen voor mij alle kansen open.”

Vijf maanden later woont Anneke nog steeds in haar appartement in Hurghada. Ze heeft haar huurcontract met korting kunnen verlengen. Het leven lacht haar weer toe, want ze heeft een baan gevonden. Ze gaat werken voor een lokale touroperator. „Ik ga een groep toeristen rondleiden op een boot.” Via Facebook stuitte ze hierop. „Ik dacht: ik ga het gewoon proberen. Zoals jullie weten heb ik alles al geprobeerd en alles is ook mislukt. Ik was meteen aangenomen. Morgen ga ik beginnen. Ik vind het eng, spannend, maar ook ontzettend leuk. Ik heb er heel veel zin in.”

Ook beheert ze een appartement, waar ze vakantiegangers helpt met in- en uitchecken. Het is geen vetpot, maar het is genoeg om van rond te komen. Haar droom om mensen van een fel haarkleurtje te voorzien, heeft ze voorlopig laten varen.

‘Ik ga nooit meer in Nederland wonen’

Ook heeft ze haar eetpatroon iets aangepast. „Na mijn eerste blikje Red Bull, ontbijt ik gewoon met havermoutpap. Volgens mij denkt iedereen dat ik de hele dag door alleen maar energiedrankjes drink en sigaretten rook. Maar zo ongezond ben ik niet, ik ga zo over op de cola. Ik drink geen water, dat klopt, maar cola bestaat voor het grootste gedeelte uit water.”

Al met al is ze blij dat ze handdoek niet in de ring heeft gegooid. „Ik ben supertrots op mezelf. Ik ben trots dat ik gewoon heb doorgezet. Het is natuurlijk makkelijk om het bijltje erbij neer te gooien en ik heb ook vaak overwogen om ermee te kappen en terug naar Nederland te gaan. Maar er was een engeltje op mijn schouder. We blijven hier, we gaan ervoor knokken en dat is maar goed ook: ik ben hier gelukkig en ga never nooit niet meer in Nederland wonen. Dit is echt mijn land. Over vijf jaar woon ik hier nog.”

