Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen ontving mail van John de Mol over verplichte gedragscursus: ‘Hij heeft wel humor’

De soap rondom de verplichte gedragscursus voor werknemers van RTL, Talpa en de NPO duurt voort. Johan Derksen herhaalde gisteren voor de derde avond op rij in Vandaag Inside dat hij de cursus niet gaat doen en onthulde dat hij er een geestige mail van Talpa-baas John de Mol heeft gehad. Presentator Wilfred Genee heeft naar eigen zeggen de verplichte onlinetraining over respectvol samenwerken wél afgerond.

De onlinecursus gaat over respectvol samenwerken. De training is opgezet door het Mediapact Respectvol Samenwerken, een samenwerking tussen verschillende partijen die is opgericht na de misstanden bij The Voice of Holland.

Johan Derksne over gedragscursus in Vandaag Inside

Bargast Sam Hagens deelt in de uitzending van gisteravond dat hij de cursus graag zou willen doen, maar dat hij nog geen mail heeft gehad. Derksen beweert dat hij die ook nog steeds niet heeft gehad. „Ik denk ook niet dat hij komt.” De besnorde analist vertelt dat Talpa-baas John de Mol „wel humor” heeft. De Mol zou zijn diploma naar Derksen gemaild hebben.

„Ik heb ‘m zelf nu gehaald, ik heb ‘m binnen”, zegt Genee bij het omhoog houden van zijn diploma. „Het leuke eraan is, je kunt er twee printen, dus ik heb die van Johan ook gelijk gedaan.” Genee laat daarop een papiertje zien met de naam van Derksen. Politiek verslaggever Sam Hagens vraagt de presentator of hij de redactie de cursus heeft laten maken. „Ik heb het zelf gedaan, ik vond het wel eens leuk om te kijken”, reageert Genee daarop.

„Jij wist niet dat negeren van mensen eigenlijk niet mag?”, zegt tafelgast Genee tegen tafelgast Albert Verlinde. „Er mag zoveel niet”, reageert de roddelkoning. „Dan moet mijn ex-vrouw naar de gevangenis”, zegt Derksen droog. Vervolgens haalt Genee een diploma met de naam Peter Gillis tevoorschijn. „Die heeft hem gekocht, heb ik gehoord.” Hij heeft ook een papiertje met de naam van René van der Gijp erop, alleen staat daar in rode koeienletters op dat hij gezakt is. „Dat maakt niet uit”, lacht ‘Gijp’. Volgens hem heeft een goede vriend gezegd dat de cursus „nergens op slaat”.

‘Zinloze cursus’

Derksen blijft erbij, net als eerdere avonden, dat hij de „zinloze cursus” niet gaat doen. „Wat is dit allemaal voor onzin”, zei hij gisteravond. „Er gaat tijd, energie en geld in zitten en het enige wat je creëert is middelmaat.” De analist stelt dat hij al 45 jaar in de media werkt, en zich nog nooit ergens onveilig heeft gevoeld. Daarop zegt Genee lachend: „Dat komt meestal omdat andere mensen zich bij jou onveilig voelen.” Derksen pareert dat hij nog nooit een incident heeft meegemaakt.

Eerder zei Derksen al dat hij niet wil worden ‘lastiggevallen’ met de cursus. Ook noemde hij het ‘onzin’ en ‘gelul’. „Ik ga op mijn 75ste dit soort onzin niet doen. Daar staat ook helemaal niets over in mijn contract, dus dat doe ik gewoon niet.” Talpa liet woensdag weten dat alle collega’s de training moeten volgen, ook Derksen. Politiek verslaggever Merel Ek stelde dinsdag in de uitzending dat de training voor 12 april moet zijn gemaakt.

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

Vorige Volgende

Reacties