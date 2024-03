Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op zang in The Passion: ‘Hond werd wakker van valse noten’

Pal voor het paasweekend kroop Nederland gisteravond weer massaal voor de buis voor The Passion. Het NPO 1-spektakel maakte flink de tongen los op social media en dat was dit jaar niet louter positief. Vooral Angela Schijf kreeg felle kritiek te verduren, vanwege haar zangkunsten. Matteo van der Grijn en Keizer werden wél bejubeld.

Het was alweer de veertiende editie van het KRO-NCRV-programma over het lijdensverhaal van Jezus Christus. Vorig jaar vonden kijkers het nog de mooiste Passion sinds jaren.

Hoofdrollen voor William Spaaij en Angela Schijf

Hoofdrollen in de editie van The Passion waren dit jaar weggelegd voor William Spaaij (Jezus), Angela Schijf (Maria), Matteo van der Grijn (Petrus) en rapper Keizer (Judas). Andere grote rollen werden gespeeld door Matteo van der Grijn (Petrus), Gaia Aikman (Maria Magdalena). Schrijver Kluun was de verteller.

Spaaij zei eerder dat hij niet lang hoefde na te denken over zijn deelname. „Minder dan een seconde”, vertelde hij aan persbureau ANP. „Ik wilde dit al heel lang. Ik denk al tien seizoenen.” Zijn omgeving vond het ook iets voor hem. „Ik kreeg steeds meer te horen: ‘Is dat niet iets voor jou?’ Er waren zelfs mensen die dachten dat ik er al in had gespeeld.” De acteur heeft de meeste edities van de voorstelling wel gezien en heeft daar inspiratie uit gehaald. „Er zijn voor mij al ongelooflijk veel goede Jezussen geweest.”

Ook Keizer vond het direct een geweldig idee om mee te doen. Schijf moest iets langer nadenken. „Het is een dermate grote en eervolle productie dat het niet over één nacht ijs is gegaan. The Passion is uniek in zijn soort, ook voor de Nederlandse televisie en het is zo’n verbindend evenement. Het is uniek als je daar deel van uit kunt maken.”

Nicol Kremers speelde Barabbas in The Passion

Realityster Nicol Kremers speelde dit jaar Barabbas. Barabbas, de gevangene die in plaats van Jezus vrijkomt, wordt vaak gespeeld door iemand die het jaar ervoor in opspraak raakte. In eerdere jaren werd Barabbas gespeeld door onder anderen Louisa Janssen, Dennis Schouten, Famke Louise, Ben Saunders en Yuri van Gelder.

De 33-jarige Kremers was veel in het nieuws vanwege haar vroegere relatie met Peter Gillis. Ze waren jarenlang samen te zien in de SBS-realityserie Massa is Kassa, maar zijn nu uit elkaar. Tussen Kremers en Gillis zijn meerdere rechtszaken gaande, waaronder een mishandelingszaak. De beheerder van vakantieparken zou Kremers onder meer in haar rug en neus hebben gebeten.

The Passion wordt traditiegetrouw met behulp van Nederlandstalige liedjes verteld. Onder meer muziek van Goldband, De Dijk, Nick & Simon en Henk Westbroek kwam dit jaar voorbij. Voor die laatste was dat een droom die uitkwam. Schijf zong zijn hit Zelfs je naam is mooi (1998). „Dit jaar kan niet meer stuk. Na jaren tevergeefs wachten eindelijk een liedje van me in The Passion“, schrijft Westbroek op X.

Reacties van kijkers

Het niveau van het gezang in het spektakel was dit jaar gretig voer voor discussie op X. Vooral Schijf zong volgens kijkers vals. „Angela Schijf kan normaal gesproken echt wel zingen, maar wat hier nu gebeurt? Lijkt of ze de muziek niet hoort”, schrijft iemand.

Over haar acteerskills zijn veel mensen overigens wel te spreken. „De zang van Angela mag dan wat minder zijn, het acteren maakt dat ruimschoots goed”, klonk er onder meer. Een ander: „Angela Schijf is toch een fenomenaal actrice. Sodeknetter hoe die emotie zo de woonkamer binnen knalt is insane!”



Het kan dus nog erger. Mijn hond werd gewoon wakker van de valse noten. #thepassion pic.twitter.com/HnwfTZVdnZ — MarIr (@MarIrTim) March 28, 2024



We moeten het niet echt hebben van de zang dit jaar hè? #thepassion pic.twitter.com/OJJzf7rCM1 — Victor Hopman (@victorhopman) March 28, 2024



angela schijf kan het beter op acteren houden #ThePassion — 𝓢𝓪𝓶 💿 (@wndrmarais) March 28, 2024

Volgens kijkers was Keizer een van de uitblinkers. Hij wordt overspoeld met lovende woorden op X. „De ster van de avond”, vindt een kijker. „Echt alle lof voor Keizer!”, zegt een ander. „Helemaal nieuw in het acteren, maar doet het fantastisch.” Ook Van der Grijn gooide volgens kijkers hoge ogen. „Wat een fantastische strot heeft Matteo van der Grijn (Petrus).”



Matteo had ik graag meer gehoord, Keizer was top.

Angela is een actrice… geen zangeres. Het was het dit jaar net niet #thepassion — Mireille Meilink 🇧🇪🇳🇱 (@nescio9) March 28, 2024



Kleine KEIZER, heeft het groots gedaan. Mooi gerapt, goed geacteerd en mooi gezongen. Huilen, hij heeft wel alles gegegeven. Toppie Helaas heb ik weleens een betere cast gezien. Angela schijf was ook niet super. Ik miste soms die diepgang en het gevoel.#thepassion — Gentle Wildflower (@Wildflower1Love) March 28, 2024



Keizer is een baas. Speelt de rest er gewoon uit. #thepassion pic.twitter.com/RDvtZaCTe2 — Liesbeth (@lieseltjetweet) March 28, 2024



Matteo, kende hem niet maar wat een geweldige stem #thepassion — tea-a-maria (@teaamaria1) March 28, 2024

Je kunt The Passion terugkijken via NPO Start.

