Paas-uitjes gepland? Dit weer staat je te wachten

Ga je er lekker op uit tijdens het paasweekend, of blijf je fijn binnen en verstop je paaseitjes in alle hoeken van je huis? Dat laatste is misschien een iets beter idee, want van écht zonnig lenteweer is weinig sprake dit weekend. Dit weer kun je verwachten tijdens Pasen.

Er is dit weekend dagelijks kans op regen, maar af en toe is het droog en is de zon te zien. De temperaturen zijn vrij zacht: tot en met zondag wordt het zo’n 14 tot 18 graden. Eerste paasdag is er kans op rookoverlast door paasvuren, vooral in het noorden en oosten. Tweede paasdag is het vermoedelijk de hele dag behoorlijk nat, verwacht Weeronline. Een ideaal moment om binnen te zitten met een kopje thee en te genieten van al die paaseitjes, dus.

Weer tijdens Pasen

Zondag, de eerste dag van Pasen, is het zacht voor eind maart. Een groot deel van de dag lijkt droog te verlopen. Vanuit het zuiden neemt de kans op buien later op de dag wel toe. Die dag worden op veel plaatsen paasvuren aangestoken, met name in het oosten en noorden van het land, maar ook over de grens in Duitsland. Als het tegenzit met de wind, heeft het midden van het land daar ook last van.

Maandag, tweede paasdag, is er veel kans op regen, mogelijk zelfs de hele dag. Verder wordt het dan hooguit 12 graden. Wel meldt Weeronline dat de weersverwachting onzeker is én dat er binnen het land grote verschillen kunnen zijn. Er trekt zaterdag ook Saharastof over Oost-Nederland en Duitsland, wat kan zorgen voor een mooie zonsondergang.

