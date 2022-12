Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel suikerklontjes zitten er in jouw favoriete drankje

Twaalf suikerklontjes. Zoveel kunnen er in jouw favoriete blikje frisdrank zitten. Het Voedingscentrum maakt zich zorgen over de suikerinname van jongeren en is daarom een campagne gestart om hen bewust te maken van dit probleem. Want uit onderzoek blijkt dat niet iedereen weet hoeveel suiker er bijvoorbeeld zit in een pakje sap, een yoghurtdrankje of ijskoffie.

Campagne voeren doet het Voedingscentrum door een informatieve poster te delen op middelbare scholen. Daarop is te zien dat een blikje cola, bijvoorbeeld, 7,5 suikerklontjes bevat. 7Up bevat er 4, appelsap ook 7,5, gelijk aan Sinas, Fernandes en dus Cola. Een flesje AA-drink gaat er echter met de winst vandoor: daar zitten maar liefst 12 suikerklontjes in.

Lichaam registreert geen calorieën uit frisdrank

Overgewicht is een toenemend probleem onder jongeren. Dit soort suikerrijke drankjes bevatten veel calorieën en dragen hieraan bij. Dat komt omdat het lichaam niet goed in staat is om calorieën uit drank te registreren. „Met andere woorden: jongeren eten de rest van de dag niet minder, ondanks dat ze al een hoop calorieën via deze drankjes hebben binnengekregen”, zegt Liesbeth Velema, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum.

„We maken de hele dag door keuzes over wat we eten en drinken, maar die keuzes zijn veelal gewoontegedrag“, zegt Velema. En dat wil het Voedingscentrum juist veranderen. Zorgelijk vindt het centrum vooral dat er ‘veel- en vaakdrinkers’ zijn van frisdrank en energydrinks. Want „zo af en toe een drankje”, daar ligt het probleem niet. „Deze suikerklontjesposter kan jongeren bewust maken van de (on)gezondheid van dranken en kan daarmee nieuwe gewoontes stimuleren, zoals het vaker kiezer voor water”, aldus Velema.

Light en Zero niet beter, volgens Voedingscentrum

Light en Zero-frisdranken bevatten minder of geen suiker, maar tasten net als gewone frisdrank het tandglazuur aan, door de zuren die erin zitten. Daarom staan ze net als gewone frisdrank niet in de Schijf van Vijf.

De beste keuze? Neem een bidon of flesje met kraanwater mee. Dat is goed voor je gezondheid, het milieu en is goedkoop. Wil je toch een keer een drankje met suiker? Kies dan voor een klein blikje, stelt het Voedingscentrum.