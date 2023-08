Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wie dit op de deurmat ziet liggen, moet oppassen voor slimme truc van inbrekers

Let goed op je deurmat tijdens de vakantie! Want vind je daar spul liggen dat er normaal gesproken niet ligt? Dan hebben inbrekers het mogelijk op jouw huis gemunt. Daarvoor waarschuwt de politie, die spreekt van een ‘slimme inbrekerstruc’.

Is het tijdens de vakantieperiode voor veel mensen even een periode van rust en bezinning, dat geldt niet voor inbrekers. Tijdens deze periode grijpen zij juist hun kans. Omdat veel mensen voor langere tijd niet thuis zijn vanwege een vakantie, biedt dat een uitgelezen mogelijkheid voor een woninginbraak.

Geen wonder dat de politie tijdens de zomervakanties vaak een (lichte) toename van inbraken ziet en daarvoor waarschuwt.

Dit is de nieuwe, slimme truc van inbrekers

De nieuwste waarschuwing gaat over een truc die inbrekers hebben verzonnen om te checken of er iemand thuis is. Zulke trucs zijn niet nieuw. Eerder waarschuwde de politie al voor een witte streep op de muur. Heb je die? Dan moet je oppassen, want het kan een voorverkenning zijn van dieven.

Zo’n voorverkenning kan ook op een andere manier worden gedaan. Daarvoor leggen inbrekers troep voor je deur, zoals tuinaarde. Als je dat ziet liggen, dan hebben inbrekers het misschien wel op jouw huis voorzien, zegt de Rotterdamse politie.

Die zet op sociale media uiteen hoe de dieven te werk gaan, na meldingen over de sluwe werkwijze.

Politie: ‘Als je thuis bent, maak je dit schoon’

Volgens de politie hebben bewoners die het slachtoffer zijn geworden van een woninginbraak tuinaarde aangetroffen op hun deurmat. „Dit kan gedaan worden om na te gaan of de bewoners op vakantie zijn. Want als je thuis bent, laat je dit niet liggen en maak je het schoon”, zegt de politie.

Die noemt het een ‘slimme truc van inbrekers’ en adviseert om je woning door vrienden, kennissen of buren in de gaten te laten houden als je er zelf niet bent.

Tips om woninginbraak te voorkomen

Wie zich zorgen maakt over een woninginbraak, kan terecht op de website van de politie. Daar staat een waslijst aan tips om een woninginbraak te voorkomen.