Met deze tips van een ex-inbreker voorkom je woninginbraken

Je komt thuis na een weekendje weg en wat blijkt? Er is ingebroken. Niemand zit te wachten op een huis dat overhoopgehaald is en waardevolle spullen die verdwenen zijn. Met goede sloten en een alarmsysteem bescherm je jezelf al goed tegen inbrekers, maar er is meer waar je rekening mee moet houden, zo onthult de Britse ex-inbreker Michael Fraser.

De feestdagen komen steeds dichterbij en traditiegetrouw stijgt rond die periode ook het aantal inbraken. Veel mensen zijn van huis, op bezoek bij vrienden en familie. Voor inbrekers dus het perfecte moment om eens in jouw spullen te snuffelen. Maar volgens voormalig inbreker Michael Fraser kun je dit met een aantal simpele tips voorkomen, zo vertelt hij aan de Daily Mail.

Gooi documenten niet zomaar in de prullenbak

Om te beginnen is het belangrijk om te voorkomen dat er documenten waarin persoonlijke informatie kan staan zomaar in de prullenbak belanden. „Het eerste wat inbrekers doen, is een kijkje in de container nemen. Daar liggen vaak documenten in met informatie over iemands persoonsgegevens”, zegt Fraser. Om te voorkomen dat deze spullen in verkeerde handen komen, is het verstanding om documenten eerst te versnipperen voor je ze weggooit.

Geef geen informatie over eventuele huisdieren

Ook is het niet verstandig om een bordje bij het raam of de voordeur te plaatsen met teksten als ‘Pas op voor de hond’ of ‘hier waakt een hond’. „Sterker nog: dit kan juist aanleiding zijn om ergens in te breken”, stelt Fraser. „Voor inbrekers is dit vaak een teken dat er een honden- of kattenluikje aanwezig is. En dat is juist een verzwakt toegangspunt.”

Houd kalenders en agenda’s weg bij het raam

Verder is het volgens de ex-inbreker niet verstandig om kalenders of agenda’s in de buurt van ramen neer te leggen. Inbrekers zijn namelijk vaak op zoek naar informatie over het schema van de bewoners, zodat ze kunnen binnendringen op een moment dat er niemand thuis is. „Een kalender lijkt misschien niet schadelijk, maar als de informatie zichtbaar is voor inbrekers kunnen ze dat gebruiken. Ik raad aan om agenda’s en kalenders dicht te doen en uit het zicht te leggen voor je van huis vertrekt.”

Post tijdens je vakantie niet alles op social media

En Fraser heeft nog een tip. Ben je op vakantie? Hang dit dan niet aan de grote klok. „Door de aanwezigheid van social media is het voor een inbreker heel makkelijk om te achterhalen of iemand langere tijd van huis. Probeer daarom zo min mogelijk foto’s en andere informatie te posten op social media terwijl je nog niet thuis bent. Doe dit pas na de vakantie.”

Tot slot raad de ex-inbreker aan om niet vlak voor je huis in een taxi naar het vliegveld te stappen. „Doe dit liever een einde verderop in de straat en vertel ook niet zomaar aan iedereen naar welk land je precies onderweg bent.”

