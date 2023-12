Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruiten beslagen? Zo kom je zo snel mogelijk van condens af

Bij koud en nat weer kunnen de ruiten van je auto beslagen raken. Hierdoor kun je niet direct wegrijden omdat het zicht onvoldoende is. Hoe kom je zo snel mogelijk van condens af?

Door wat simpele basisregels kom je de volgende keer als je op pad wil, beter beslagen ten ijs. Naast de basisregels zijn er ook tips om het vocht zo snel mogelijk uit je auto te krijgen.

De basisregels

Als je in de auto stapt, moet je direct de ventilatoren in je auto aanzetten. Zowel de airco als warme lucht helpen om zo snel mogelijk van je beslagen ruiten af te komen.

De airco helpt goed bij het verwijderen van vochtige lucht uit de auto. Worden de beslagen ruiten met name door kou veroorzaakt, dan kun je het best warme lucht op je ruit blazen. In de praktijk is een combinatie van de airco en warme lucht de manier om het snelst van condens afkomt.

Als je je auto instapt, is het dus slim om je ventilatoren, de verwarming en de airco aan te zetten. Moet je echt snel weg? Dan kun je ook een doek gebruiken. Let wel, de ruit kan opnieuw beslaan nadat het vocht is weggehaald met een doek. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen.

Tips tegen beslagen ruiten

Naast deze basisregels zijn er nog een paar dingen die je kunt doen om sneller van condens af te komen. Zorg dat er geen bladeren of andere viezigheid in het paravan van je auto liggen. De ventilatoren halen namelijk hier hun lucht vandaan.

Heb je erg veel last van vocht in je auto, dan kun je wellicht een zakje kopen dat het vocht opneemt. Deze werken erg goed en koop je al voor minder dan 10 euro. Controleer ook of er nergens water in je auto ligt. Wellicht is er een rubber bij de ramen of deuren lek.

