Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Ik voel me verplicht om kerst met mijn vader te vieren, maar ik wil niet’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Sophie (29), die zich verplicht voelt om met kerst bij haar vader te zijn, maar niet wil.

„Sinterklaas is nog maar net achter de rug en we krijgen alweer berichten over de kerstdagen binnen. Ik heb nooit echt hoge verwachtingen van de feestdagen. Rond deze dagen puilt mijn agenda uit met allerlei activiteiten en daarna moet ik meestal een week bijkomen. Soms ben ik opgelucht als het weer januari is.

Andere band met vader en moeder

Mijn ouders zijn gescheiden. Kerst met mijn moeders familie vind ik het leukst. Die traditie koester ik wel. We hebben dan een kerstdiner, dansen, praten en lachen samen en eigenlijk is alles goed. Vorig jaar schoof ik met een gigantische kater aan en viel ik halverwege de avond in slaap op de bank, maar dat maakte echt niemand wat uit.

Mijn vader is een ander verhaal. Mijn band met hem is nooit echt hecht geweest. Hij was vroeger altijd druk, veel aan het werk en moe. Mijn moeder zorgde voor het gezin, hij voor het geld. Hoewel mijn vader ervoor heeft gezorgd dat mijn zus en ik financieel niks tekort kwamen vroeger, hebben we absoluut geen hechte vader-dochter-band. Integendeel, we verschillen vaak van visie en ik voel me bij hem niet thuis of op mijn gemak.

Nieuwe vriendin

Hoewel mijn vader de laatste jaren nog minder betrokken is bij mijn zus en mij, zijn de feestdagen een ‘heilig fenomeen’ voor hem. Vooral kerst is voor hem van belang en hij verwacht dan ook al jaren dat mijn zus en ik bij hem langskomen voor een kerstdiner. Zijn nieuwe vriendin is er sinds vier jaar ook bij en ook met haar hebben zowel mijn zus als ik weinig.

Mijn vader is inmiddels een oude, pessimistische man. Hij heeft veel kritiek op alles en iedereen. Ook op mijn zus en mij en ook op mijn moeder. Zijn nieuwe vriendin voedt die gedachten en samen klagen en zeuren ze wat af.

Geforceerde kerst

Je kunt je wellicht best voorstellen dat de ‘kerstsfeer’ er voor ons nu niet bepaald is als we bij mijn vader zijn. Het voelt gemaakt en geforceerd en mijn zus en ik zien er ieder jaar weer vreselijk tegenop. Na zo’n avond zijn we allebei helemaal leeggezogen en vermoeid. En zijn we blij als we weer op weg naar huis zijn.

Dilemma: wel of geen kerst bij vader?

Dat kerstdiner bij zowel mijn vader, als mijn moeder is eigenlijk al jaren aan de orde. Na de scheiding besloten we één dag met mijn moeder en één dag met mijn vader te vieren. Dat leek destijds wel zo eerlijk. Maar inmiddels betwijfel ik of ik zo’n kerstdiner bij mijn vader nog wel wil. Het voelt als een verplichting, iets dat ik alleen maar voor zijn gemoedstoestand doe. Maar eigenlijk word ik er zelf totaal niet gelukkig van. Hoe doen andere families dit? Kun je tegen één ouder zeggen dat je geen kerst meer samen wilt vieren? Ik kan daarover wel een beetje advies gebruiken.”

Wat vind jij dat Sophie moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Jennifer (34), die twijfelt of ze de nieuwe vriendin van haar ex-partner moet inlichten over zijn overspel.

„Hij is jouw probleem niet meer en wees daar blij mee. Deze vrouw kun je niet helpen. Ze gaat je niet geloven en jij hoeft je daar ook niet verantwoordelijk over te voelen. Bouw aan je eigen nieuwe leven en geniet ervan dat hij jou geen pijn meer kan doen. Succes!”, adviseert Ursula.

„Het is een ex, waarom zou je daar mee bezig zijn! Misschien is de relatie tussen hen heel anders of hebben ze een open relatie. Moeten ze helemaal zelf weten ook”, vindt Sabine.

Gerda schrijft: „Nee hoor… ze komt er vanzelf achter, niet mee bemoeien. Het is niet meer jouw probleem, maar dat van haar! Lekker loslaten.”

Claudia benadrukt: „Vraagt ze dingen, dan zou ik eerlijk antwoorden, maar ik zou er zelf niet over beginnen.”

En Annette schrijft: „Ook die nieuwe vriendin van hem zal je niet geloven. (Mijn ervaring). Liefde is blind.”

Reacties