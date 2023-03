Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel geld levert de meest actieve flitspaal van Nederland per dag op

Jaarlijks spekken flitspalen de staatskas flink. Vooral Papendrechters blijken de pineut, daar staat namelijk de meest actieve flitspaal van ons land, die behoorlijk wat geld genereert. Die ene flitspaal heeft in z’n uppie al miljoenen binnengeharkt.

Niks is een grotere sfeerspons dan een brief van het CJIB op de mat. Tijdens het openscheuren kun je alleen nog maar hopen dat de schade enigszins beperkt blijft. Helaas is dat vaak niet het geval. Nederland behoort tot Europa’s top vijf strengste landen als het gaat om verkeersboetes.

Meest actieve flitspaal in Nederland harkt geld

Het gemiddelde boetebedrag voor een snelheidsovertreding in Nederland was vorig jaar 62,88 euro. De flitspaal langs de N3 bij Papendrecht is in 2022 maar liefst 37.192 keer getriggerd. Dat is meer dan honderd keer per dag. Die ene paal was afgelopen jaar verantwoordelijk voor ruim 2,3 miljoen euro aan verkeersboetes. Ruim 6.400 euro per dag. Dat is best wat verspild geld, maar zoals gezegd goed voor de staatskas. Ook wat waard.

In totaal maakten de vaste flitspalen in ons land afgelopen jaar 3.212.250 kentekenkiekjes. Het grootste deel was voor snelheidsovertredingen, die in totaal bijna 190 miljoen euro hebben opgeleverd. TopGear heeft een top tien samengesteld van meest actieve flitsers. Met de mogelijkheid dat de snelheid op provinciale wegen van 80 naar 60 kilometer wordt bijgesteld, worden die flitsers misschien nog veel actiever.

Top 10 meest actieve flitspalen in Nederland

Let dus extra op in de buurt van de onderstaande hectometerpaaltjes rijdt, als je geld wil besparen. Dit zijn de meest actieve flitsers en het aantal triggers per jaar.

Papendrecht (N3 hectometerpaal 1,1) – 37.192 Westland (N211 Wippolderlaan, kruising Veilingroute) – 34.050 Gouda (Goudse Poort richting Centrum) – 32.691 Kaag en Braassem (N207 kruising Dokter Stapenséastraat) – 31.539 Goeree-Overflakkee (N57, hectometerpaal 23,9 ) – 31.427 Westland (N211 Wippolderlaan, kruising Laan van Wateringse Veld) – 30.629 Stichtse Vecht (N201, kruising Singel) – 29.707 Waddinxveen (N207, hectometerpaal 24,1) – 26.326 Eindhoven (John F. Kennedylaan, ter hoogte van Heeghtakker) – 24.078 Zaanstad (N203, kruising Vlietsend) – 23.774

Ruim 84 miljoen euro met mobiele controles

Het andere deel (bijna 200.000 boetes) was voor het rijden door rood. In 2022 kostte een ritje door het rode licht je 250 euro als je werd gesnapt door een flitspaal. Dat komt uit op nog eens bijna 49,4 miljoen euro aan bekeuringen.

Het gaat hier overigens om vaste flitspalen. De politie is ook geregeld op pad met een mobiele flitspaal. Door deze controles konden nog eens 1.340.692 paarse enveloppen worden verstuurd, die ruim 84,3 miljoen euro hebben opgebracht voor de Nederlandse staat.