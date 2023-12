Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na pakjesavond massaal naar kerstmarkten, maar voelt het daar ook als kerst en winters?

Heb je een mooie Sinterklaas-pakjesavond achter de rug? Dan is het voor velen vast tijd voor een volgend stuk gezelligheid deze feestmaand: kerstmarkten. Wordt het op al die kerstmarkten een beetje aangenaam weer, of wordt het winters en lopen we daar massaal te bibberen?

De discussies over wel of geen zwarte piet liggen voorlopig weer even achter ons (talkshow Op1 had het er gisteren nog over). Wanneer pepernoten in de supermarkten ‘mogen liggen’, we horen het over een tijdje wel weer. Nee, het is tijd voor kerstmarkten voorlopig. Op naar de (witte?) kerst.

Wat voor weer krijgen we op de kerstmarkten?

De mensen die van plan zijn binnenkort een van de talloze kerstmarkten te bezoeken in binnen- of buitenland, krijgen helaas geen winterse omstandigheden voorgeschoteld. Dat voorspelt weerdienst Weeronline. De temperaturen lopen de komende tijd flink op. Enne, helaas: de paraplu is regelmatig nodig.

Winterse omstandigheden zoals we die vorige week nog hadden, zijn de komende tijd niet meer weggelegd voor de kerstmarkten. Het licht winterse weer waar we de afgelopen dagen mee te maken hadden, heeft ons land verlaten en de rest van de week loopt de temperatuur stapsgewijs verder op.

Mocht je ondertussen bidden of we toch een witte kerst krijgen, in onderstaande video vertelt Weeronline er iets over.

Nog even lichte vorst

Alleen komende nacht verloopt nog koud met op uitgebreide schaal lichte vorst. De dagen hierna is geen sprake meer van nachtvorst en komend weekend liggen de maxima zelfs tussen 7 en 12 graden. Dat is beduidend warmer dan de 6 graden die gebruikelijk is voor de tijd van het jaar.

Droog blijft het zeker niet op de kerstmarkten. Vooral zaterdag kan weleens flink nat verlopen. Helemaal nat verlopen de dagen zeker niet altijd en soms zijn er ook droge momenten waarbij de zon even doorbreekt.

Richting de kerst weer op kerstmarkten onzekerder

Als we dan naar de lange termijn gaan kijken, zien we dat het ook na het weekend aanvankelijk zacht en wisselvallig blijft. De temperaturen liggen doorgaans ruim boven de gebruikelijke waarden met maxima die dagelijks uitkomen tussen 8 en 12 graden. Goed om te weten als je een van de Nederlandse kerstmarkten bezoekt (dit zijn de meest bezochte): bijna dagelijks trekken buien of regengebieden over ons land. In de tweede helft van december wordt de onzekerheid groot. Er zijn wat kansen op een overgang naar een wat kouder weertype, maar een periode met volop winterweer zit vooralsnog niet in de kaarten.

Kans op een witte kerst

Of we dit jaar een witte kerst krijgen, we komen er nog maar een keer op terug, is natuurlijk de grote vraag. Dé vraag vooral in tijd van kerstmarkten, vrije dagen en gezelligheid. Berend van Straaten van Weeronline: „Als we naar de statistiek van voorgaande jaren kijken, dan komt in Midden-Nederland eens in de vijftien jaar een witte kerst voor. In het westen is de kans op een witte kerst kleiner (eens in de 24 jaar) en in het oosten groter (eens in de tien jaar). De kans bedraagt statistisch bezien dus zo’n 7 procent. De laatste keer dat we een witte kerst hebben beleefd was in 2010. In vrijwel heel Nederland lag toen 5 tot 20 centimeter sneeuw. Zuid-Limburg was met een sneeuwdek van 30 tot 45 centimeter koploper.”

Kerstmarkten in het buitenland

‘Onze buren’ hebben ook te maken met oplopende temperaturen in de komende kerstmarkten-tijd.

De mensen die deze dagen van plan zijn om naar een kerstmarkt in Duitsland of België te gaan, kunnen de eerste dagen nog wat lichte winterse omstandigheden tegen komen. Daarvoor moet je wel een heel stuk rijden. Alleen in de oostelijke helft van Duitsland is het nog winters met maxima rond het vriespunt in de Duitse hoofdstad. Toch wint de zachtere lucht daar uiteindelijk ook terrein en begin volgende week ligt het kwik in Berlijn rond een graad of 10.

