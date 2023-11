Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brrrr! Vrijdag wordt het winters koud in Nederland

Wellicht dat je deze week al een aantal keren de woorden: ‘Koud hè’, tegen je medemens uitsprak. Nou, dat klopt en het wordt nog een stuk kouder. Vrijdag wordt het bibberen geblazen.

Van behoorlijk stormachtig en nat de afgelopen weken, naar behoorlijk fris. Vanaf vrijdag begint volgens Weeronline de meteorologische winter. En dat betekent dikke jas aan, sjaal om en handschoenen en muts uit de kast.

Vriezen in de nachten

Morgenochtend begint het al fris. In de ochtend kan de temperatuur namelijk zakken naar -6. -6 graden? Ja beste mensen, -6! Maar wel in de koudste gebieden van Nederland. Daarna stijgt de temperatuur wel weer tot boven het vriespunt.

Maar in de nacht van donderdag op vrijdag vriest het wederom. Gemiddeld tussen de -1 en -4 graden. In het oosten van het land kan de temperatuur zakken tot -5 graden en op de koudste plekken zelfs tot -7 graden.

Vrijdag koud in Nederland

Vrijdagochtend blijven de temperaturen onder het vriespunt. En dat betekent dus ook voor vrijdag: bereid je goed voor op frisse fietstochten en wandelingen.

Wel wordt het vrijdag in het grootste deel van het land zonnig. Wat toch tot voor een mooie winterse dag kan zorgen. In het noordelijke kustgebied valt er misschien af en toe een winterse bui. Ook aan de westkust zijn die buitjes met hagel en sneeuw een mogelijkheid.

En het blijft vrijdag overdag koud. De temperaturen zitten tegen of net onder het vriespunt aan vrijdag. In het oosten van het land is er vrijdag daarom officieel sprake van een ijsdag.

Koude winters?

Vorig jaar hadden we op de eerste meteorologische winterdag vrij normale temperaturen tussen de 6 en 9 graden. Dat is dit jaar dus even een tandje kouder.

Overigens voorspelde hetzelfde weerplatform dat we geen witte winter krijgen. De meteorologen voorspelden dat het een zachte winter wordt en het echte winterweer wellicht nog plaats in februari plaatsvindt.

