‘Eén van de meest bizarre confrontaties’ in Zeeman Confronteert: ‘Griezelig als iemand 24/7 met je bezig is’

Als iemand je stalkt, is dat in veel gevallen enger dan eng. Iemand is 24/7 met je bezig, houdt je in de gaten, stuurt je berichtjes of bedreigt je zelfs. Het overkwam Betsie, die naar eigen zeggen gestalkt werd door volkszanger Martin, waar zij groot fan van is. Hij zou haar lastigvallen via social media met een nepaccount, maar ook gebruikt hij geheime tekens en cryptische berichten om haar aan te spreken. Maar klopt dat wel? Zeeman Confronteert (RTL) zocht het uit.

Het verhaal tussen de twee begon, zo bleek gisteravond, vrij amicaal. Zo vertelt Betsie aan Thijs Zeeman dat zij en de zanger waar ze fan van is, na een tijdje vrienden werden. Zij postte foto’s van hem en berichten over hem op social media, zoals veel fans vaak doen. Maar dan begint Martin contact met haar te zoeken via nepaccounts, zegt ze. Ze stapt naar Zeeman Confronteert om haar stalker een halt toe te roepen.

Maar Martin is zelf óók naar het programma gestapt. Hij stalkt Betsie namelijk niet, zij stalkt hém. Ook hij vertelt dat het in het begin allemaal wel leuk was, met „leuke berichtjes op social media”. Maar dan slaat het om en beschuldigt Betsie hem op Facebook van stalking. Ook betrekt ze zijn vrouw erbij en ze zegt dat Martin vreemdgaat en ze stuurt het stel thuis brieven. Daarnaast belt ze radiostations en zegt ze dat Martins liedjes over haar gaan. In haar hoofd is Martin verliefd op haar en is zijn vrouw ‘de ander’ die hen uit elkaar houdt.

In vorige afleveringen van Zeeman Confronteert zagen we ook Barry, die onterecht werd veroordeeld als stalker, en Trudie, die door haar vader gestalkt werd.

Slachtoffer blijkt stalker in Zeeman Confronteert

Martin vindt het maar wat eng dat „er iemand is die alles wat jij doet net even anders ziet, en dan niet op de goede manier”. Tijdens optredens ziet Betsie namelijk ook ‘geheime tekens’, die op haar zouden duiden. Op een gegeven moment zit Martin met zijn vrouw op de bank thuis en krijgt zij een bericht van Betsie. ‘Jij denkt dat hij in het buitenland zit, maar niets is minder waar. Na een intieme nacht appt hij met jou terwijl hij met mij ontbijt op bed eet’, staat daarin.

Hoewel Martin volhoudt dat hier niets van waar is, blijft het nepaccount waarmee Betsie contact heeft, haar foto’s en appjes sturen. Ze weet het zeker: dit is Martin. In gesprek met Thijs Zeeman wordt ze zelfs emotioneel: „Hij wilde mij, terwijl hij getrouwd is. Onvoorstelbaar dat hij me nu zo lastigvalt.” Martin vindt het aan de andere kant „griezelig dat iemand 24/7 met je bezig is”.

Op zijn Facebook roept hij vrienden en familie op om berichten die Betsie mogelijk naar hen stuurt, naar hem door te sturen. Dat zou hij dan kunnen gebruiken om aangifte te doen. Want Betsie stuurt niet alleen Martin zelf berichten. Even stopt het gestalk, omdat Betsie dat bericht ook zelf zag. Maar toch „kon ze het niet laten” om weer berichten te sturen. Martin: „Sterker nog, ze doet er nog een schep bovenop.” Hij doelt daarmee op het benaderen van Zeeman Confronteert, als slachtoffer nota bene.

‘Je hebt hem vals beschuldigd’

Tijd voor de confrontatie. Voor Zeeman is het inmiddels wel duidelijk dat het nepaccount waarmee Betsie contact heeft, niet is opgezet door Martin. Hij vertelt haar dan ook dat het een trol is, die haar in de maling neemt, en dat Martin er niks mee te maken heeft. Dat heeft zijn team met 100 procent zekerheid kunnen vaststellen. „Je hebt hem vals beschuldigd”, benadrukt hij tegen Betsie. Ze vindt het echter lastig te geloven. Ook zegt ze dat ze niet inziet dat het sturen van een cadeautje, zoals ze weleens deed, eng kan zijn.

Zeeman: „Er is maar één iemand in deze ruimte die stalkingsgedrag vertoont en dat ben jij. En dat zeg ik niet om je pijn te doen, maar om je wakker te schudden.” Ook noemt hij dat mensen die fan zijn „daar erg in kunnen doordraven, en dat zie ik bij jou”. Uiteindelijk accepteert Betsie deze conclusie wel, en zegt ze zelfs dat het voelt „als een bevrijding”.

Ze belooft ook te stoppen met het lastigvallen van Martin en zijn vrouw én gaat in gesprek met iemand over haar waanideeën.

Je kunt Zeeman Confronteert terugkijken via Videoland.

