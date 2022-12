Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De meest bezochte kerstmarkten door Nederlanders en een onverwachte tip

Op zoek naar leuke kerstmarkten niet te ver over de grens? Of juist naar een kerstmarkt waar níet zoveel Nederlanders komen? Dan heb je vast iets aan onderstaande lijst. Weet in ieder geval: Düsseldorf wordt dé absolute trekpleister tijdens de feestdagen.

Nee, vorig jaar was het geen groot feest met kraampjes vol lekkernijen, kerstmuziek en glühwein. Coronamaatregelen stonden de gezellige kerstmarkten nog in de weg. Metro tipte toen ter inspiratie alvast de leuke bestemmingen voor 2022. En zowaar, we kunnen weer!

De meest populaire kerstmarkten van dit jaar

De kerstmarkt in Düsseldorf wordt dit jaar het meest populair bij Nederlanders om te bezoeken. Als we de zoekopdrachten over kerstmarkten via Google mogen geloven in elk geval. Naast Düsseldorf worden ook Keulen en Oberhausen populaire bestemmingen. Dit blijkt uit analyse van NS International. Opvallend is dat Nederlanders direct na de zomervakantie al op zoek gaan naar de leukste kerstmarkten om te bezoeken aan het einde van het jaar.

De aanbieder van internationale treinreizen maakte een top-20 van mogelijk meest bezochte kerstmarkten. De selectie bestaat uit kerstmarkten die makkelijk te bezoeken zijn met de trein. De lijst komt tot stand door een analyse van de zoektermen die Nederlanders via Google intypen wanneer ze zoeken naar een kerstmarkt. Vooral Duitse steden zijn populair. Hoogstwaarschijnlijk vanwege de korte reisafstand en mogelijkheden met het openbaar vervoer. Zo zijn de eerste vijf steden al binnen vier uur met de trein te bereiken. Düsseldorf komt als favoriet van de Nederlanders naar voren en staat op nummer één. Er werd in oktober ruim 33.000 keer gezocht op ‘kerstmarkt Düsseldorf’. Keulen, Oberhausen en Aken vervolgen de top-20 op grote afstand.



Traditie vooral in Duitsland

Waarom de kerstmarkten in Duitsland zo populair zijn? Volgens kerstfanaat Lars Hessels van Kerstmarkten.net, komt dit mede door de gemoedelijke sfeer. „De lange traditie in Duitsland is wat mensen trekt. En uiteraard het lekkere eten en drinken: de bratwurst en de glühwein. In België en Nederland wordt dit eigenlijk nageaapt”, vindt Hessels. „In Duitsland is het echt onderdeel van de cultuur. Daar staan straten helemaal vol met mooie verlichte kraampjes. In Nederland is het vaak een soort weekmarkt waar ze toevallig ook kerstspulletjes verkopen. In Duitsland heb je meer het complete kerstgevoel.”

Een kerstmarkt in Duitsland is traditie. In België en Nederland wordt het nageaapt.

„Wat ook een voordeel is”, vervolgt de kerstfanaat, „in Duitsland is een kerstmarkt vaak meerdere weken. In Nederland doorgaans maar één dag. Bezoekers kunnen dus zelf bepalen op welke dag ze naar de kerstmarkt gaan. Dat is natuurlijk super uitnodigend.”

Kerstmarkten bij onze zuiderburen

Kerstmarkten bezoeken is niet alleen in Duitsland razend populair, maar ook bij onze zuiderburen zijn veel Nederlanders te vinden. Binnen de top-20 zijn vijf Belgische steden te vinden. Antwerpen wordt de meest populaire Belgische kerstmarkt bij Nederlanders. De bruisende stad staat op de vijfde plek in de top-20. Daarop volgen Brugge (7), ook wel ‘Venetië van het Noorden’, en hoofdstad Brussel (9). Ook studentenstad Gent en Leuven hebben een positie in de top-20.

Ook buiten Duitsland en België zijn er genoeg kerstmarkten waar Nederlanders terecht kunnen. Zo zijn Londen en Parijs erg gewild om een dag (of meer) heen te reizen met eigen of openbaar vervoer. Andere bekende steden die zich helemaal omtoveren in kerstsferen en daarmee veel Nederlanders naar zich toe trekken zijn Wenen (16) en Praag (17).



De verborgen kerstmarkt-parel

Volgens eerdergenoemde Lars Hessels is het Franse Colmar een echte aanrader als het gaat om kerstmarkten. „Colmar is een heel pittoresk plaatsje met van die typische mooie vakwerkhuisjes. Ik denk dat Colmar echt een verborgen parel is wat betreft kerst. Het is daar ontzettend sfeervol. In het hart van het historische stadscentrum zijn maar liefst zes kerstmarkten. De hele Elzas-streek in Frankrijk verandert rondom kerst in één grote magische kerstervaring”, zegt Hessels. „Maar ook steden als München en Gent vind ik heel leuk.”