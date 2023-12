Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bij Op1 over Pieten: ‘Zwartgeschminkte Pieten zijn volgens kinderen nep’

Het heerlijk avondje is weer geweest! Alom cadeautjes, strooigoed en natuurlijk de helpers van de Sint die vrolijkheid brengen: de Pieten. Al zien die er sinds een aantal jaar anders uit dan anders, en volgens gasten bij Op1 is dat maar goed ook.

Om die Pieten is nogal wat te doen in sommige hoeken van de samenleving. Zo staat in het programma van de PVV dat Zwarte Piet moet terugkeren, en voert Kick Out Zwarte Piet op hun beurt nog steeds actie tegen de zwartgeschminkte versie. Wat vinden hulpsinten en hulppieten nou zélf?

Hulpsinten en hulppieten bij Op1

Bram van der Rijt is al vijf jaar hulppiet, wat betekent dat hij twee jaar lang een zwartgeschminkte Piet was. De discussie over het uiterlijk van de Piet ontstond echter al in 2014. Van der Rijt: „In het begin hadden we de keuze om de switch te maken, dat was best pittig. Wij wilden eigenlijk niet, op dat moment.” Als uitleg geeft hij dat hij en zijn medepieten toen nog „niet helemaal snapten wat dat echt deed” met mensen.

Hij vertelt dat de keuze om de switch te maken, steeds makkelijker werd. „We kregen gewoon afmeldingen, boekingen die niet doorgingen”, legt hij uit. „Je moet gewoon om”, noemt Op1-presentatrice Margje Fikse. Van der Rijt: „Ja, je moet.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sinds Nederland gewend is aan de roetveegpiet hebben hulpsinterklazen en –pieten het drukker dan ooit, zo merken ze zelf. Hulppiet Bram: ‘’Je hebt nu acceptatie van iedereen. De zwarte pieten zijn volgens de kinderen nu nep.’’ #Op1 #EO pic.twitter.com/jCtttx1y0R — Op1 (@op1npo) December 5, 2023

‘Zwarte Pieten zijn nep volgens kinderen’

Er zijn nóg twee hulppieten te gast, twee dames. Eén van hen, Merel Baart, is ook nog als Zwarte Piet werkzaam geweest, maar volgens haar is de verandering naar roetveegpiet een goede keuze geweest. „Ik vind dat Sinterklaas een feest moet zijn voor iedereen”, legt ze uit. „Zo voelt dat nu wel, dat iedereen dit kan vieren. Mensen moeten zich er prettig bij voelen, het is een familiefeest, niet alleen voor kinderen.”

Ze noemt dat de feestperiode rond Sinterklaas „maar drie weken duurt, maar het is zo leuk om te doen”. Van der Rijt: „Ik denk dat het leuker dan ooit is, eigenlijk. Je hebt nu acceptatie van iedereen. De Pieten die nog zwartgeschminkt zijn, worden ook als zwart schaap neergezet. Volgens de kinderen zijn die nep. De Zwarte Pieten zijn nep, ik heb het deze week meerdere keren gehoord.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Reacties