Winactie breakdance! Win tickets om gratis de Amsterdam Breaking Championships-finales te zien

Breakdance is in Parijs de komende zomer een nieuwe Olympische sport, jawel! Maar wie niet langer wil wachten: zaterdag al zijn de Amsterdam Breaking Championships. En jij kunt daar via deze Metro-winactie gratis bij zijn.

Het gaat om de eerste editie van Amsterdam Breaking Championships, ‘presented by Odido en Samsung’. Amsterdam gaat z’n reputatie als Urban Sport Capital weer waarmaken, zo wordt beloofd (al hadden we eerder met b-boy Menno wel een Rotterdamse wereldkampioen break dance). Het nieuwe evenement vol breakdance is te vinden in de Centrale Markthal in de hoofdstad.

Breakdance moet traditie worden

Amsterdam Breaking Championships is een initiatief van de gemeente Amsterdam, de Nederlandse Algemene Danssport Bond, New Dance, Dutch B-Boy en TIG Sports. Samen hebben zij de ambitie om dit breakdance-event jaarlijks terug te laten keren en er een traditie van te maken.

In de historische Centrale Markthal zal een speciaal stadion gebouwd worden voor de finales van deze editie. Het breakdance-evenement biedt niet alleen een aantrekkelijke line-up voor een breed publiek, maar ook een mooie omgeving voor de Breaking-community in ons land om zowel de deelnemers als het publiek te inspireren.

Het breakdance-programma

Tijdens de Amsterdam Breaking Championships vindt er het officiële NADB NK Breaking plaats en worden internationale Crew Battles gehouden. Breakers nemen het tegen elkaar op in een battle (vijf tegen vijf), waarin ze om beurten met hun moves tegen elkaar strijden.

Van 12.00 tot 17:00 uur zijn de kwalificaties, die zijn gratis te bezoeken voor iedereen. Maar er is overdag nog veel meer gratis te zien en te beleven voor jong en oud. Het Voetjes van de Vloer-festival komt naar Amsterdam Breaking Championships, waar verschillende dansworkshops zijn in verschillende dansstijlen, freestyle dance-optredens, er is een foto- en videobooth, een discospringkussen, er komt een graffiti artiest, je kunt je eigen T-shirt ontwerpen en zo is er nog veel meer.

Vanaf 20.00 uur vinden de finales plaats in het stadion.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

En oh ja, die eerder genoemde b-boy Menno (van Gorp), die is er in Amsterdam gewoon bij hoor! Ook de pas 17-jarige India Sardjoe, namens Nederland al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Parijs, is van de partij.

Wil jij erbij zijn? Doe mee

Wil jij kans maken op gratis kaartjes voor finale-avond van Amsterdam Breaking Championships? Metro mag 5×2 tickets via deze winactie verloten. Je doet er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Je kunt uiteraard ook meedoen door alleen je gegevens hieronder in te vullen. Met je gegevens gebeurt verder niets.

Wees er snel bij: meedoen kan tot en met donderdag 7 december, 12.00 uur. Die middag krijgen de winnaars via een persoonlijk bericht te horen zij zaterdagavond naar breakdance van het allerhoogste niveau gaan kijken. Meer informatie over het evenement vind je hier.

