Hoog water in Nederland in beeld: ‘Het zal spannend worden’

Dat Nederland momenteel flinke overlast ondervindt van hoog water, moge duidelijk zijn. Soms is de situatie inmiddels nijpend, zoals in Deventer. Daar vrezen inwoners dat het hoge water de binnenstad instroomt.

Op sociale media verschijnen taloze foto’s en video’s van hoog water op tal van plekken. In dit artikel zie je daarvan een overzicht.

Deventer knijpt ‘m om hoog water

De gemeente Deventer zet zich vandaag schrap voor het snel stijgende water in de rivier de IJssel. De vrees is dat het peil uiteindelijk zo hoog komt dat er water in de binnenstad stroomt.

Een woordvoerder zegt dat de gemeente nauwkeurig let op het waterpeil bij Lobith. Daar stroomt de Rijn Nederland binnen, die kort erna bij Arnhem in tweeën splitst in de Nederrijn en de IJssel. Het water doet er twee dagen over om van Lobith naar Deventer te stromen. „Op dit moment is de hoogste stand in Lobith bereikt”, zegt de woordvoerder. Dat betekent dat Deventer zich met de huidige situatie rond hoog water nog even schrap moet zetten.



Zandzakken tegen hoogwater in Deventer, piek wordt over twee dagen verwacht https://t.co/lkEwOgbbUo — Extreem Weer (@HVweerNL) December 27, 2023

Vanmorgen om 06.15 uur stond het waterpeil in Deventer op 6,21 meter. Dat is maar iets lager dan het kritieke punt van 6,30 meter waarop de IJssel overstroomt. De gemeente heeft de kades opgehoogd met zandzakken, waardoor dit kritieke punt iets hoger is. „We hopen dat dit voldoende is om de IJssel binnen de kades te houden”, zegt de woordvoerder. „Het zal spannend worden.” De zegsman verwacht dat het hoogste waterpeil Deventer over ongeveer anderhalve dag bereikt.



Drukke kerst door hoog water

Hoog water heeft veel waterschappen en hun medewerkers een drukke tweede kerstdag bezorgd. Vooral in het oosten en zuiden van het land hebben mensen op diverse plekken wateroverlast. Gemalen draaien momenteel nog op volle toeren, waterschappen laten uiterwaarden en bergingsgebieden volstromen en op diverse plekken zijn zandzakken en pompen nodig. Van een echte noodsituatie is nog steeds nergens sprake.

De meeste zorgen zijn er dus wel om Deventer. „Deventer en de IJssel horen bij elkaar, maar soms stroomt de liefde wat overvloedig”, meldde burgemeester Ron König daarover.



‘Kunnen niet meer doen dan we al doen’

„Er is op dit moment geen sprake van een acuut veiligheidsrisico, maar we krijgen wel veel meldingen van ondergelopen kelders, kruipruimtes en straten die blank staan of toiletten waar het water omhoog komt”, liet Waterschap Aa en Maas weten. „We begrijpen dat dit heel vervelend is, zeker tijdens de feestdagen”, schrijft het Brabantse waterschap in een update. „Helaas kunnen wij niet meer doen dan we al doen; namelijk het zorgen voor het afvoeren van water waar dat nog wel kan of het daarheen sturen waar het zo min mogelijk overlast veroorzaakt.”



Het water is de laatste jaren niet zo hoog geweest in het Ganzendiep bij Grafhorst. #hoogwater #ijsselmuiden #grafhorst pic.twitter.com/9fzXVEIqGB — Simon Doorn (@simondoorn) December 26, 2023

Bel bij hoog water niet meteen 112

De brandweer benadrukt dat mensen niet zomaar 112 moeten bellen als ergens sprake is van wateroverlast. „Bel 112 alleen bij acuut gevaar. Zo voorkomen we overbelasting van 112″, klinkt het op het X-account van de Brandweer Brabant-Zuidoost.

Dat tweede kerstdag gisteren vrij droog verliep, was een meevaller. In Zwolle bijvoorbeeld, waar de stadsgrachten al tot de randen zijn volgelopen. „Op het laagste punt, bij de rechtbank in Zwolle, komt er wat water op de stoep. Voor de rest van de stadsgracht verwachten we dat niet. We blijven alert en voeren zoveel mogelijk water af”, meldde waterschap Drents Overijsselse Delta. Verderop langs de Vecht, bij Vilsteren, heeft het schap een zwakke plek in de dijk gezien. Die is versterkt met zandzakken.



„Ook zien we soms graafschade, gegraven door bijvoorbeeld een vos of een hond”, voegt het schap eraan toe. Wie gaat kijken naar het hoge water en dan een hond meeneemt, moet die aangelijnd houden om graafschade te voorkomen.

In het Brabantse Sint-Oedenrode staat het water van de Dommel zo hoog, dat het waterschap daar heeft besloten een nooddijk aan te leggen.

Hoog water in beeld

Hieronder zie je nog een kort overzicht van beelden van hoog water die op sociale media zijn geplaatst.



