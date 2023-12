Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komen we aan van al die kerstdiners en borrels? Deskundigen leggen het uit

Veel mensen kennen het gevoel dat je in januari de kilo’s van december eraf moet trainen. Maar klopt dat wel? Komen we echt aan door de kerstdiners, -borrels en -brunches? Deskundigen leggen uit hoe het zit met gewichtstoename na de feestdagen.

Het zit erop, die kerstdagen. We staan aan de rand van 2024 en dan is het alweer januari. Een maand van goede voornemens, gezond leven en bewegen. Mede omdat we in december de touwtjes los lieten.

Gewichtstoename door feestdagen

Deskundige Susan Spratt, die op de afdeling huisartsgeneeskunde en gemeenschapsgezondheid op de universiteit werkt, legt aan Huffpost uit dat statistieken uit medische dossiers laten zien dat we rond de feestdagen een halve kilo aankomen. Een halve kilo in de periode van november tot het nieuwe jaar, benadrukt zij.

Welzijnsdeskundige en diëtist Amanda Beaver vertelt dat sommige onderzoeken aantonen dat dit gewicht tussen een halve en een hele kilo varieert, bij volwassenen. „Veel mensen praten over aankomen tijdens de feestdagen, maar het is meestal niet zoveel als mensen vaak vrezen.”

Schuldgevoel door eten en drinken

Toch is het volgens de deskundige een slechte zaak dat we ons zorgen maken over het eten en drinken dat we tijdens de feestdagen nuttigen. En we daardoor onszelf ‘schuldig’ bevinden aan te veel eten.

Beaver legt uit dat mensen zich vaak druk maken over gewichtstoename tijdens de feestdagen, maar dat een slechte relatie met eten ook ongezond is. Schuld- en angstgevoelens nemen dan de overhand en zeker als je aan het diëten bent, kunnen de feestdagen een uitdaging zijn. Omdat je volgens Beaver dan niet kunt genieten.

Relatie met voeding

Volgens de diëtist blijven we beter weg van beperkingen en ‘dat mag ik niet’, die we onszelf opleggen. Zij moedigt dan ook aan om gezonde gewoonten rond en een gezonde relatie met eten te krijgen. „Die schaamte en schuldgevoelens kunnen er namelijk juist voor zorgen dat mensen alles rigoureus loslaten en juist gaan overeten. Daarna komen de schuldgevoelens als een boemerang weer terug.”

Verpleegkundige en diëtist Spencer Rizk legt uit dat balans een goede maatstaf is bij gelegenheden waar veel eten en drinken aan te pas komt. „Het gelukkige midden, waardoor je toch de boel kunt vieren, maar ook bewust blijft van je gezondheidsdoelen.”

Weinig aankomen

Kortom, je hoeft in deze periode niet de huzarensalade van je moeder over te slaan. Jezelf bepaalde voeding verbieden, zorgt juist voor meer verleiding.

Beaver vertelt dat je jezelf moet toelaten om van eten en drinken te genieten. En ook als je een strikt dieet volgt of calorieën telt, ook dan mag je tijdens een festiviteit iets lekker eten of drinken. „500 extra calorieën per dag tijdens de feestdagen, zelfs een beetje meer, zal jouw gezondheidsdoelen op de lange termijn niet al te veel verstoren”, aldus Rizk.

Volgens de deskundigen komen we geen kilo’s aan tijdens de feestdagen. Het gaat slechts om een klein beetje gewichtstoename, als je überhaupt al aankomt.

