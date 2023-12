Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Richard Groenendijk en Numidia maken indruk op Boerderij van Dorst-kijkers: ‘Ben er stil van’

Boerderij van Dorst is, laten we eerlijk zijn, eigenlijk elke keer weer een succes. Op de één of andere manier weet presentator Raven van Dorst iets in hun gasten te raken waardoor ze flink open kaart spelen. Gisteren was geen uitzondering, toen volgens kijkers Richard Groenendijk en Numidia de show stalen.

Richard Groenendijk kennen veel mensen natuurlijk als presentator en cabaretier, maar zangeres Numidia is een iets nieuwere naam. Ze deed mee aan Beste Zangers, was zelfs in de race voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar en was te zien in Het Perfecte Plaatje (waar haar plannen in het water vielen).

Robert ten Brink zorgde de vorige aflevering trouwens voor veel hilariteit toen hij in een graafmachine klom…

Boerderij van Dorst

Wat er voor Groenendijk en Numidia op de planning staat op de boerderij van Raven van Dorst? De laatste gewassen oogsten, hartstikke leuk, en… de gierput aanleggen. Iets minder leuk. Maar de handen gaan gelukkig prima uit de mouwen, zo blijkt. „Zo, da’s lekker opgeknapt”, merkt Groenendijk al grappend op als hij aankomt op de boerderij. Ook blijkt dat hij vier jaar lang de tuinbouwschool heeft gedaan: „Ik hou van het platteland. Ik was elf en er was een goedgeorganiseerde open dag met konijnen en chocomel en ik dacht: daar gaan we naartoe. Achteraf niet de beste keuze, want ik zat bij allemaal jongens die tegen de ramen aan vlogen als er een tractor voorbij reed, en ik zat m’n barbies te verbergen.”

Numidia rijdt het erf op en valt in huis met een sexy boerinnenkalender. En „omdat ik Marokkaans ben, heb ik zo’n pyjamajurkje meegenomen, waar je lekker in kunt tukken. Straight out of Morocco“. Raven, na inspectie van de kalender: „Ik denk dat ik meer opgewonden word van die koeien dan van die wijven, moet ik eerlijk zeggen.” Nou, de toon is in ieder geval gezet.

Numidia openhartig over ouders

Maar die toon verandert in Boerderij van Dorst na een tijdje altijd naar een iets serieuzere. Vrijwel alle gasten dragen namelijk een verhaal met zich mee, en bij Numidia is dat haar lastige jeugd. Tijdens het oogsten van gewassen gaat het over haar carrière en Groenendijk merkt op dat haar ouders ‘wel trots moeten zijn’. „Ik heb geen contact met ze”, zegt Numidia. „Helemaal niet?” „Nee, nu niet, nee. Het is gewoon heel moeilijk om mijn contact met hen te behouden, ze spelen echt met mijn gevoelens. Ik moet ergens een grens trekken. Dat is echt nu. Het is nu klaar.”

In haar jeugd is Numidia namelijk mishandeld en ze heeft „op groepen gewoond met jongeren die thuis niet konden wonen en problemen hadden”. Haar vader drinkt en haar moeder „kan heel boos worden”. Zo beschrijft ze dat het altijd een gevecht was tussen haar ouders, en dat dat ook tussen hen bleef toen zij nog jong was. „Als mijn vader dan had gedronken liep het weer helemaal uit de hand en kwam er politie, waren er weer gevechten”, vertelt Numidia. „Ook met jou?”, vraagt Raven zich af. „Ja, ja zeker. Ik heb zeker klappen gehad. Als mijn vader dronk, kon hij slaan, maar mijn moeder deed precies hetzelfde. Ze kwamen altijd met z’n tweeën op me af.” Rond haar 13de is ze weggerend van huis, maar renden haar ouders achter haar aan. Uiteindelijk sliep ze buiten. Nu heeft ze de knoop doorgehakt om geen contact te onderhouden met haar ouders.

Richard Groenendijk: ‘Hoopte dat ik genezen werd’

En ook Groenendijk komt aan bod. Hij valt op mannen, wat nu vrijwel alom geaccepteerd is, maar wat niet altijd zo is geweest. „Ik kwam van het platteland, de SGP is de grootste partij. Dat is daar niet algemeen geaccepteerd, dat vond ik best wel lastig. Ik had verkering met een meisje, ik speelde een aardige hetero.” Hij zegt dat hij zijn homoseksualiteit probeerde te verdoezelen en dat hij hoopte dat het niet waar was. „Dan dacht ik ‘oh, ik hoop zo dat ik morgen wakker word, dat ik genezen ben’.”

Hij schetst een situatie waarin kennissen van hem een nare opmerking maakten. „Zij zeiden: ‘Ja, we hebben kaarten voor je nieuwe voorstelling, maar zolang het maar niet weer de hele tijd over Marco (zijn man, red.) gaat, want dat je homo bent, dat weten we nou wel’. Toen dacht ik: ‘Zou er ooit iemand geweest zijn, die tegen Youp van ‘t Hek of Theo Maassen heeft gezegd: als het maar niet de hele tijd weer over je vrouw of je vriendin gaat, want dat weten we nou wel’? Dat zei ik ook tegen die mensen en toen gaven ze me eigenlijk wel gelijk.”

Op social media zijn kijkers vol lof. Enkele reacties:



#boerderijvandorst wat een veerkracht #numidia. Ben er stil van. Die komt er wel. — Odile DeFraye (@OdileDeFraye) December 26, 2023



Wat is Raven van Dorst een aanwinst voor TV land. Wat een authenticiteit en hoe grappig is hen! Love to meet hen. (kijkend naar Boerderij van Dorst) — Yesim Candan (@YesimCandan) December 26, 2023



Ik ga stuk om #richardgroenendijk 🤣🤣 ,, ik wist niet dat Mart Hoogkamer dit deed." #boerderijvandorst — SR79 (@Sylviarenes1979) December 26, 2023



Zo, dus dat was voorlopig de laatste #boerderijvandorst……

Jammer, maar we kunnen ons al weer verheugen op de volgende serie! Complimenten voor @ravenvandorst en diens gasten en de voorbereiding en de cameramensen… en de muziekkeus! — Elske Schreuder (@ElskeSchreuder) December 26, 2023

Je kunt Boerderij van Dorst terugkijken via NPO Start.

