Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Youp van ‘t Hek schittert met Flappie in The Streamers: ‘Held, meer kerst wordt het niet’

Anders dan ooit bedoeld, kwam gelegenheidsformatie The Streamers gisteravond weer eens online in actie. Thuis genoten velen op de tweede kerstavond van een concert vanuit de Winterefteling. Er vielen enkele hoogtepunten te noteren, waaronder één specifiek: Youp van ‘t Hek met zijn haast onvermijdelijke kerstkonijn-drama Flappie. Veel kijkers vonden dat helemaal geweldig.

The Streamers werden in maart 2021 in het leven geroepen ‘ter vermaak’ tijdens een coronalockdown. Het te streamen concert in Carré Amsterdam viel bij alle thuisblijvers in de smaak en daarna (en daarom) volgende er nog drie: Koningsdag 2021 (Paleis Noordeinde, Den Haag), 29 mei 2021 (De Kuip, Rotterdam) en Tweede Kerstdag 2021 (Winterefteling). Op het hoogtepunt keken er 2,5 miljoen mensen naar een optreden van The Streamers.

Stadionconcerten van The Streamers

Maar er volgde veel meer. The Streamers, met vaste gasten als Guus Meeuwis, Nick Schilder, Simon Keizer, Maan, Suzan & Freek, Diggy Dex en manager Frank Lammers gingen door voor publiek in stadions (Metro bezocht ooit de repetities). De band heeft inmiddels drie keer Olympisch Stadion Amsterdam en drie keer Gelredom Arnhem achter de rug. Volgend najaar volgt de Gelredome opnieuw. Toch kriebelde het online spelen bij The Streamers, want gisteravond keerden zij terug, wederom vanuit De Efteling.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kerstgedachte, maar niet overal

Op X heerste tijdens de kerst geen kerstgedachte, waarbij sommigen zich twee dagen druk maakten om het feit dat onze overheid, de EU of wie dan ook Nederland moedwillig onder water zouden zetten. X-schreeuwer Raisa Blommestijn zat 48 uur lang stampvoetend op de bank omdat ‘we’ elkaar fijne feestdagen wensen, wat volgens haar ‘fijne kerst’ moet zijn. Maar bij het overgrote deel van de Nederlanders overheerste de kerstgedachte wel, al helemaal bij The Streamers en het feit dat de artiesten zo geld ophaalden voor War Child.

Eerder genoemde namen als Maan en Suzan & Freek waren er deze keer niet bij. Wel was er in The Streamers plaats voor zingende barman Jochem Myjer en drie debutanten: Bizzey, Nielson en de Vlaamse Pommelien Thijs. Deze zangeres, die velen dit jaar als actrice ook zagen schitteren in de Netflix-serie Knokke Off, viel bij de mensen thuis in de smaak. Haar grote hit Als Wij Niet Meer Praten kon ze met de niet aanwezige Jaap Reesema niet doen, maar Van Velzen nam de klus zeer verdienstelijk op zich. Thijs kwam ook in actie met Nick Schilder.

Hoogtepunten The Streamers

Een ander hoogtepunt, tegen het einde, was Fix You van Coldplay. Het nummer werd voorzien van ladingen vuurwerk, kleurig verlichte Efteling-fonteinen en een kinderkoor. Kijkers liepen al helemaal weg, voor zover dat thuis kon natuurlijk, met All I Want For Christmas in een vertolking door Emma Heesters. Daar hebben we Mariah Carey helemaal niet voor nodig, als je de vele reacties daarover ziet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wie is Mariah Carey? Wij hebben Emma Heesters. Wat een stem! 😍 #TheStreamers — 𝔼𝕝𝕫𝕒 (@xxElzaaax) December 26, 2023

💰 War Child Mensen konden om The Streamers te zien een kaartje kopen (geld doneren was overigens niet verplicht). Toch kon de gelegenheidsformatie aan het einde van het concert een mooi bedrag tonen dat aan het goede doel War Child wordt geschonken. De eindstand was ruim 1,3 miljoen euro, hoewel doneren nog steeds mogelijk is.

Juichen om Youp en Flappie

Maar om één moment specifiek juichten The Streamers-kijkers het hardst: Youp van ‘t Hek met zijn zielige kersthit Flappie uit 1981. Ook nu haalde Youps konijn het einde van het nummer niet levend, maar de mensen thuis vonden het prachtig. Het was leuk geweest als Van ‘t Hek als totale verrassing het podium had betreden, maar hij was vooraf aangekondigd.

Dat mocht de pret gezien de reacties echter niet drukken. Op een enkeling na, waarbij het kerstdiner misschien niet zo goed was gevallen, vonden mensen het maar wat leuk dat de cabaretier voor dat ene liedje helemaal vanuit Amsterdam naar de Brabantse Efteling was gereden. ‘Legend’ en ‘held’ werd er geschreven, ook al deed Van ‘t Heks microfoon het de eerste twee zinnen niet. „Youp die live Flappie doet, meer kerst wordt het niet”, vindt ene Michael. Al vonden ook veel mensen dat ‘Youpie’ er eenmaal weer aan de bar wat verlaten bij stond: „Kan er een aparte stream komen met alleen een camera op Youp? Prachtig deze constante verbazing.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wow!! Dit is toch fantastisch en zo tof Youp #thestreamers — kim (@kimknapper11) December 26, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind het weer genieten hoor.. Youp ook geweldig goed. Mooie kersttraditie! Ja toch!? #thestreamers — Luuk Ikink (@luuk) December 26, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sommigen hadden tijdens The Streamers ook meer problemen dan alleen een konijn…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Reacties