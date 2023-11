Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 vragen (en antwoorden) over de warmtepomp: zit er een addertje onder het gras?

Het Delftse technologiebedrijf Tarnoc heeft recent een financiering van 800.000 euro opgehaald voor de ontwikkeling van een volledig elektrische warmtepomp, na 1,5 miljoen euro aan subsidies en investeringen dat het bedrijf al eerder had gekregen. Het bedrijf zegt dat hun pomp de cv-ketel kan vervangen zonder extra aanpassingen: de pomp zou geschikt zijn voor ieder huis.

Maar hoe zit het nu precies met die warmtepomp? Wat zijn de voordelen en welke nadelen kleven eraan? En kunnen we dan helemaal van het gas af? Vijf vragen over de warmtepomp beantwoord.

Begin oktober zei Vereniging Eigen Huis nog dat binnen drie jaar zo’n warmtepomp verplichten ‘nergens op slaat’.

Dit wil je weten over de warmtepomp

1. Waarom moeten we ook alweer aan de warmtepomp?

Met een warmtepomp verwarm je je huis zonder aardgas. Een warmtepomp werkt namelijk op elektriciteit. Het gebruikt warmte uit de lucht of de bodem. Dat is beter voor het klimaat dan het stoken van gas. De rijksoverheid wil daarom ook dat alle huishoudens van het gas af gaan, en geeft daarvoor subsidie. Vanaf 2050 is koken en stoken op gas verboden.

2. Wat is er zo veelbelovend aan deze elektrische pomp?

Tarnoc zegt cv-ketels op gas te kunnen vervangen zonder dat je je huis overhoop hoeft te halen, zoals nu wel gebeurt met de installatie van een warmtepomp. En er zit geen ’buiten-unit’ bij. Zo hebben de buren geen last van lawaai. Ook is het makkelijker om de pomp te installeren, bijvoorbeeld op plekken waar het lastig is om deze buiten-unit te plaatsen, zoals bij een grachtenpand. Oprichter Vincent Bijleveld (25) werd vorig jaar door MT/Sprout uitgeroepen tot jonge ondernemer van het jaar.

3. Hoe werkt deze warmtepomp?

De ketel maakt gebruik van technologie uit de luchtvaartindustrie. Het elektrische apparaat gebruikt een compressor om warmte uit de buitenlucht te halen. Die hitte wordt overgedragen aan het cv-systeem, en de afgekoelde lucht drijft de turbine aan. De warme lucht wordt uitgeblazen via een doorvoer in het dak en verwarmt zo het huis. De techniek levert energie op om het water te verwarmen tot maximaal 80 graden Celsius, meldt Tarnoc.

4. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Zit er een addertje onder het gras?

„Het bedrijf wordt met veel interesse door ons gevolgd”, zegt Mirjam Visser van warmtepomp-installateur Feenstra. „Maar er is nog weinig over bekend en er zijn geen sluitende resultaten.” Zo kan het volgens Visser lang duren voordat het water warm is, omdat het elektrisch wordt verwarmd. „En er zit een compressor in, dat maakt altijd geluid, dus ik kan mij niet voorstellen dat het geluidloos is.” Ook lijkt de pomp minder efficiënt dan een warmtepomp zoals we die nu kennen, meent Visser.

Installateurs zien het meeste rendement voor huishoudens die al van het gas af zijn, vaak nieuwbouw. En als huizen veel zonnepanelen hebben. „Want een volledig elektrische warmtepomp vergt nogal wat stroom”, aldus een installateur. „Dat kan prima met zonnepanelen, maar daar heb je er voor zo’n installatie aardig wat van nodig. Dat zal bij een rijtjeshuis lastiger zijn.”

5. Wat kost zo’n pomp?

Bijleveld wil dat zijn pomp qua prijs vergelijkbaar wordt met die van een hybride warmtepomp inclusief gasketel. Hij denkt dat dat kan, omdat zijn toepassing op grote schaal kan worden toegepast. Of dat ook echt zo is zal moeten blijken. Kenniscentrum Milieu Centraal gaat voor een bestaande volledig elektrische warmtepomp, mét buitenunit, uit van zo’n 13.000 euro (inclusief btw en plaatsingskosten). Consumenten krijgen daarbij wel subsidie. Voor een volledige lucht/water-warmtepomp varieert die subsidie tussen 1950 en 3750 euro. Halverwege 2024 wil Tarnoc starten met de verkoop.

Reacties