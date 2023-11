Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bergwijn en Brobbey vallen af bij Oranje, Dallinga bij selectie

Steven Bergwijn en Brian Brobbey kunnen niet in actie komen voor het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. Bondscoach Ronald Koeman heeft daarom Thijs Dallinga voor het eerst bij de selectie gehaald.

Uit onderzoek door de medische staf bleek dat Ajacieden Bergwijn en Brobbey niet inzetbaar zijn. Dallinga maakt de afgelopen weken indruk bij zijn Franse club Toulouse. De 23-jarige aanvaller scoorde zondag in het duel met Lille en was vorige week ook trefzeker in de Europa League tegen Liverpool.

Nathan Aké van Manchester City meldde zich zondag af. De selectie van Koeman bestaat nu uit 23 spelers.

Oranje speelt zaterdag tegen Ierland. Volgende week dinsdag staat het laatste EK-kwalificatieduel met Gibraltar op het programma. Het Nederlands elftal plaatst zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar in Duitsland als het wint van Ierland of Gibraltar.

ANP

