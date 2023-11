Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De gemiddelde huizenprijs in Nederland van 1995 tot 2023

Wooncrisis? Krankzinnige huizenprijzen? Niet in de jaren 90. Dit is hoe de gemiddelde prijs van koophuizen over de jaren heen geëvolueerd is in Nederland, van 1995 tot 2023.

Het is geen fraai plaatje, kunnen we je vertellen.

Wooncrisis: de gemiddelde huizenprijs van 1995 tot 2023

Wooncrisis of niet, sinds 2016 kochten Nederlandse particulieren meer dan 200.000 woningen per jaar. Alleen het voorgaande jaar van 2022 kende een kleine dip, met 193.103 verkochte huizen. In de eerste drie kwartalen van 2023 verwisselden voorlopig 131.885 koopwoningen van handen in Nederland. Het absolute hoogtepunt kwam er in 2017 met in totaal 241.860 koopwoningen die een nieuwe eigenaar kregen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt al sinds 1995 gegevens over koopwoningen in Nederland, van aantallen tot de gemiddelde prijs. En die lijkt steeds verder de pan uit te swingen.

Hopelijk heb je geen woning gekocht in augustus van 2022, toen de huizenprijs op zijn hoogst stond met een gemiddeld bedrag van 446.263 euro. In 1995 was dit gemiddeld nog 93.750 euro, ofwel een stijging van 376 procent (!) over een periode van een kleine dertig jaar. Helaas kan niet hetzelfde worden gezegd over ons modaal inkomen, dat drie keer minder snel gestegen is over diezelfde periode.

In de tabel hieronder zie je evolutie van de wooncrisis en de gemiddelde huizenprijs in Nederland, van 1995 tot nu; het derde kwartaal van 2023.

Jaartal Gemiddelde verkoopprijs Aantal verkochte woningen 1995 € 93.750 154.568 2000 € 172.050 189.358 2005 € 222.706 206.629 2010 € 239.530 126.127 2015 € 230.194 178.293 2016 € 243.837 214.793 2017 € 263.295 241.860 2018 € 287.267 218.491 2019 € 307.978 218.595 2020 € 334.488 235.511 2021 € 386.714 226.087 2022 € 428.591 193.103 2023

(Q3) € 417.656 131.885

