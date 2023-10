Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verplichte hybride warmtepomp in 2026? ‘Slaat nergens op, cijfers terugverdienen kloppen niet’

Een hybride warmtepomp verplicht in je koophuis? En dat al over drie jaar? Daar heeft de Vereniging Eigen Huis ernstige bedenkingen bij.

Bijna 2,5 miljoen huiseigenaren dreigen onterecht verplicht te worden een hybride warmtepomp aan te schaffen. Dat gebeurt als demissionair minister Hugo de Jonge bij zijn plannen blijft. Maar volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) kloppen zijn cijfers niet.

Elektrische alternatieven om je huis te verwarmen, is wel een onderwerp waar veel Nederlanders – via Google – naar op zoek zijn. Vooral begin dit jaar, toen de gasprijzen omhoog waren geschoten. Landgenoten googleden zich suf, onder meer op de zoekterm warmtepompen.

Hybride warmtepomp terugverdienen

Volgens Hugo de Jonge verdienen warmtepompen zich in de meeste gevallen binnen 7 jaar terug. Maar uit onderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis blijkt dat bij bijna 2,5 miljoen woningen deze periode langer is; gemiddeld 9,5 jaar.

Huiseigenaren moeten vanaf 2026 een hybride warmtepomp kopen zodra hun cv-ketel aan vervanging toe is. Om te bepalen welke woningen onder deze verplichting vallen, heeft de minister onderzoek laten doen. Vereniging Eigen Huis is kritisch op dat onderzoek omdat de inflatie en de onderhoudskosten niet zijn meegenomen. Bovendien zouden de cijfers gebaseerd zijn op onrealistische aannames over het gemiddelde gasverbruik van verschillende woningtypes.



Huiseigenaren moeten flink investeren

Dit heeft grote invloed op de terugverdientijd van de warmtepompen. „Als huiseigenaar word je geacht een flinke investering te doen van zo’n 5000 euro. Dan moet deze verplichte investering wel gebaseerd zijn op een reële thuissituatie en niet op een papieren werkelijkheid. Anders word je onterecht verplicht een warmtepomp aan te schaffen. Dat vinden wij onrechtvaardig en maken we ons zorgen over”, zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis.

Baseren op een reële thuissituatie en niet op een papieren werkelijkheid.

Hybride warmtepomp op 3 manieren

Uit het onderzoeksrapport van Vereniging Eigen Huis blijkt ook dat de verplichte aanschaf van een hybride warmtepomp nadelige gevolgen heeft voor de financiële buffer en flexibiliteit van kwetsbare huiseigenaren. Ze kunnen op drie manieren een warmtepomp financieren: uit eigen financiële middelen, via een lening bij het Nationaal Warmtefonds of door het verruimen van hun hypotheek. Voor een renteloze lening van het Warmtefonds mag het jaarlijkse verzamelinkomen niet hoger zijn dan 60.000 euro.

Verhogen subsidie

„Er zijn zo’n 1 miljoen huiseigenaren die rondom de inkomenseis verdienen. Als zij een lening met rente moeten afsluiten, gaan zij er financieel op achteruit. Deze groep ziet de minister nu over het hoofd. Om de financiële risico’s voor deze groep te beperken, pleiten wij voor een verhoging van de warmtepompsubsidie”, stelt Kremer.

👇 'Het kan wél' De discussie over de hybride warmtepomp blijkt een lastige. Het Algemeen Dagblad kwam op 25 september nog met het bericht dat de investering in een hybride warmtepomp voor de meeste woningeigenaren wél binnen zeven jaar terug te verdienen is. De krant baseerde zich toen op cijfers van Milieu Centraal.

De hybride warmtepomp is niet in alle gevallen negatief. Voor sommige woningen is het een goed en duurzaam middel om energie te besparen en de energierekening laag te houden, vindt VEH ook. Kremer: „Huiseigenaren kunnen prima zelf bepalen of een warmtepomp een goed alternatief is voor hun woning. Maar bij deze verplichting neemt de minister de individuele thuissituatie niet mee en is dus maatwerk nodig.”

