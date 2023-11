Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Israël voelt internationale druk voor staakt-het-vuren toenemen

De internationale druk op Israël om een staakt-het-vuren in de Gazastrook af te kondigen neemt toe, meent de minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen. Hij zegt tegen de krant Haaretz dat de druk nu nog niet heel hoog is, maar dat hij verwacht dat die de komende weken groter zal worden.

De buitenlandminister zegt dat zijn collega’s hem in gesprekken vragen naar de humanitaire situatie in Gaza. “Er zijn sommigen die, niet in het openbaar, vragen om aan te sturen op een staakt-het-vuren.” Maar volgens Cohen zullen de Israëliërs door blijven vechten “zolang als nodig is”.

Israël zegt dat een staakt-het-vuren Hamas in de kaart zou spelen, omdat de Palestijnse militante beweging dan de kans zou krijgen om te hergroeperen en te herstellen. De Verenigde Staten zijn dat met Israël eens.

ANP

