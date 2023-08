Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zomer met veel zon komt er eindelijk weer aan, maar hoe lang duurt dat eigenlijk?

Voor de vakantiegangers in eigen land is er goed nieuws want, je weet het vast al, er is warmer weer en dus een zomer met zon op komst. Maar hoe lang gaat dat eigenlijk duren, na al die natte ellende die we achter de rug hebben?

De temperaturen worden vanaf morgen echt zomers en we – en al die campinggangers in eigen land – kunnen op flink wat zon rekenen. Zoveel is zeker. Morgen wordt het regionaal namelijk 25 graden en vrijdag kan het lokaal 28 graden worden. Mag ook wel… de afgelopen weken probeerde Metro het nog een beetje positief te houden met koppen als ‘wie van regen houdt, gaat een schitterend weekend tegemoet‘ en ‘er gloort zon aan de horizon‘.

Zomer laat zich na vandaag weer van z’n goede kant zien

Deze woensdag heeft Nederland nog te maken met vrij gematigde middagtemperaturen van 20 tot 22 graden. In de loop van de middag brak in grote delen van Nederland de zon op steeds meer plaatsen door. De zonnige middag is een klein voorproefje voor wat komen gaat. Er staat namelijk een weerbeeld op het programma dat past bij de zomer. Regen? Weg ermee.

Morgen wordt een mooie Hollandse zomerdag, voorspelt Weeronline. Floris Lafeber van deze weerdienst: „Op grote schaal stijgt het kwik naar 21 tot lokaal 25 graden. Vooral in het noorden en westen komt bewolking voor, elders schijnt de zon volop. Tussen de bewolking door schijnt ook regelmatig de zon. Uit de dikkere bewolking kan een spatje regen vallen, maar dit mag nauwelijks naam hebben. Tussen de bewolking door zal de zon ook in het zuiden regelmatig schijnen. De combinatie van zon en weinig wind maakt het voor het gevoel aangenaam.” Zomer dus…!

🥶 Geen hand voor ogen Hoe anders was het weer vannacht en vanmorgen vroeg nog. Plaatselijk kwam er namelijke zeer dichte mist voor. Vooral in Lelystad (Flevoland), Cabauw (Utrecht) en Volkel (Noord-Brabant) kon je geen hand voor ogen zien.

Krachtige zon, verbranden ligt op de loer

In deze tijd van het jaar is het nog altijd belangrijk om de zonkracht goed in de gaten te houden. Tijdens de eerste middaguren schijnt de zon volgens Weeronline met UV-Index 6. Dit betekent dat een onbeschermde huid binnen 15-30 minuten kan verbranden. Insmeren met zonnebrand is dan geen overbodige tip enne, wist je dat je je eigen rug ook kunt ‘doen’?

Vrijdag blaast een zuidenwind warme lucht vanuit Zuid-Europa, daar waar de zomer heet is, naar ons land. Op grote schaal wordt het 25 tot 28 graden. In Limburg kan de thermometer mogelijk 29 graden aangeven. Door de hoge luchtvochtigheidsgraad voelt het broeierig aan. De dag gaat zonnig van start, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe gevolgd door enkele (onweers)buien later op de avond en tijdens de nacht naar zaterdag.

Voor het weekend heeft de weerdienst ook nog een ‘maar’ in petto:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vooral komend weekend is het weerbeeld ideaal voor muggen.https://t.co/EnIWiCfqgx — Weeronline (@weeronline) August 9, 2023

Aangename zomer

Om op de vraag ‘tot wanneer houdt die teruggekeerde zomer aan?’ terug te komen: in het weekend doet de temperatuur weer een klein stapje terug, maar met maxima tussen 21 en 25 graden blijft het vrij aangenaam zomerweer. Het weerbeeld laat dagelijks een afwisseling van wolken en zonnige perioden zien. Af en toe kan een bui vallen. Met deze weersomstandigheden is het prima weer om wat te ondernemen.

Na het weekend verandert er vooralsnog weinig aan het weer. Het blijft licht wisselvallig met wolken, zonnige perioden en af en toe een bui. Later volgende week wordt het mogelijk weer warmer, maar dat is nog vrij onzeker. Hoe dan ook, we krijgen in ieder geval ‘wát’.