Doe jij nieuwe kleding gelijk aan na aankoop? Dit is waarom je dat beter niet meer doet

We weten het: de drang is groot om een leuke broek die je net hebt gekocht gelijk aan te trekken. Maar je doet er altijd goed aan om net aangeschafte kleding eerst in de was gooien voordat je jouw nieuwste outfit aan iedereen laat zien.

Dat heeft uiteraard met frisheid te maken. Jouw kleding gaat door allerlei handen voordat je het koopt: denk alleen al aan alle mensen die het kledingstuk hebben aangeraakt of gepast in de winkel. Zo kunnen er allerlei bacteriën achterblijven.

Maar dat is misschien niet eens de belangrijkste reden om eerst een wasje te draaien. Een andere belangrijke reden is dat fabrikanten vaak chemische stoffen gebruiken op nieuwe kleding. Overigens zijn chemische stoffen in producten vaker een probleem voor je gezondheid, bijvoorbeeld bij luchtverfrissers voor in je huis.

Veel chemicaliën op nieuwe kleding, kan voor huidirritatie zorgen

Het Franse Agentschap voor de Gezondheid, een beetje te vergelijken met het RIVM, deed enkele jaren geleden onderzoek naar de risico’s van allergieën en huidirritaties veroorzaakt door textiel. En wat bleek? Er zitten talloze chemicaliën op kleding die voor huidproblemen kunnen zorgen.

Zo ontdekte de Franse equivalent van het RIVM dat er op sommige kleding middeltjes als benzidine, chroom 6 en nikkel zitten. Dat zegt je misschien niet zoveel, maar het zijn stuk voor stuk giftige stofjes die worden gebruikt om kleding nieuw of kreukvrij te houden tijdens het vervoer.

De meeste kleding wordt aan de andere kant van de wereld gemaakt en hier naartoe verscheept in grote pakketten. Dan wil je natuurlijk niet dat zich ondertussen allerlei ongedierte of schimmels ophopen. Vandaar dat chemische middeltjes worden ingezet om kleding te beschermen.

Eén wasbeurt heeft al veel effect

Wassen voorkomt blootstelling aan deze stofjes en dat leidt tot minder huidirritaties, zoals rode bultjes. Maar is één wasbeurt dan wel genoeg? Jazeker, zegt de gezondheidsdienst van de Vlaamse overheid tegen de krant De Standaard. „Het gaat om kleine sporen. Er is dan ook geen enkele reden om je ongerust te maken.”

Hij zegt dat het voor de meeste mensen geen probleem is. „Maar de huid kan zeer gevoelig zijn. Allergische reacties zijn altijd mogelijk. Voor je eigen gemak en comfort is het toch altijd beter om te voorkomen dat je met uitslag naar je huisarts of dermatoloog moet.”

Is nieuwe kleding ook door winkelmedewerkers gedragen?

Vorig jaar ging een medewerker van een kledingwinkel nog viraal toen zij op TikTok ook opriep nieuwe kleding altijd te wassen. Dat had weer een andere reden. Ze vertelde dat haar manager wilde dat werknemers de nieuwste kleding aandeden die de kledingwinkel in de collectie had.

Maar omdat niet alle werknemers voor de kosten van die kleding wilden opdraaien, haalden ze het uit de rekken van de winkel. Aan het eind van hun shift hingen ze de kleding weer terug. „Waarin we dus de hele dag hebben lopen zweten. Ik vind het erg vies”, zei de TikTokker in de video.

Onder de video zeiden andere kledingwinkelmedewerkers (waaronder ook Nederlanders) dat ze dezelfde ervaring hadden. In hoeverre dit gebeurt in Nederlandse kledingwinkels is niet bekend.

Hoe kun je het beste nieuwe kleding wassen?

Oké, eerst nieuwe kleding wassen voordat je het aantrekt, zoveel is wel duidelijk. Maar hoe pak je dat aan? Hieronder lees je 4 tips die je op weg helpen, zodat jouw nieuwste aanwinsten zo lang mogelijk mooi blijven.

Was felle kleuren apart van andere kleding: daarmee voorkom je dat de felle kleuren afgeven op je andere kleding. Was kleding met een printje binnenstebuiten en idealiter op maximaal 30 graden, anders vervaagt het printje snel. Was spijkerbroeken niet (lees: nooit) met een wasverzachter: daarmee haal je de stretch uit dit soort broeken. Het is sowieso niet heel verstandig om kleding met (veel) wasverzachter te wassen. En voor spijkerbroeken geldt ook dat je ze idealiter binnenstebuiten in de was gooit. Zorg ervoor dat je kleding met knoopjes dichtknoopt: ook dat is sowieso altijd verstandig om te doen, dus waarom niet al mee beginnen tijdens de eerste wasbeurt?