Er gloort zon aan de horizon: eindelijk zomerse temperaturen in aantocht

Na een paar regenachtige, grauwe en bij vlagen zelfs koude weken kunnen zonaanbidders weer opgelucht ademhalen. Aan het einde van de week zijn er namelijk zomerse temperaturen in aantocht. Verwacht geen tropische temperaturen, maar het wordt wel fijn zomerweer.

Het is een officieel een zomerse dag als het in De Bilt 25 graden of meer is.

Zomerse temperaturen

Deze week krabbelt de zomer uit het dal. „Aan het einde van deze werkweek kunnen we weer zomerse temperaturen verwachten”, zegt Jaco van Wezel, hoofdredacteur van Weeronline. Vandaag, morgen en woensdag is het volgens de weersite al een stuk aangenamer weer dan gisteren, maar droog en warm zomerweer is het nog niet. De neerslag is wel grotendeels beperkt tot lichte buien.

Morgenavond kan het een tijdje regenen. Woensdag blijft het op de meeste plekken al droog en wordt het 19 tot 23 graden. Deze donderdag wordt de beste dag van de week met veel zon, weinig wind en temperaturen van 22 tot 26 graden. Vrijdag kan het nog iets warmer worden, maar is er wel kans op enkele buien. De vooruitzichten voor het komende weekend en begin volgende week zijn niet volop zomers, maar ook zeker niet slecht. Er is dagelijks kans op een bui, maar er wordt ook elke dag zo’n zes uur zonneschijn verwacht. De temperatuur lijkt uit te komen tussen 21 en 24 graden en dit is heel gebruikelijk half augustus.

Zomer liet het afweten

Als het deze week in De Bilt zomers warm wordt is dat de eerste dag met 25 graden of meer sinds 15 juli. Gemiddeld zijn de laatste tien dagen van juli en de eerste tien dagen van augustus de warmste dagen van het jaar, maar dit jaar liet de zomer het juist in deze periode afweten. De maximale temperatuur in De Bilt lag eind juli gemiddeld rond 21 graden en in augustus tot nu toe slechts rond 19 graden.