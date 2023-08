Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Podcastluisteraars Geuze & Gorgels bepalen alles voor het duo, tot pornofilm maken aan toe

Geuze & Gorgels ken je misschien als podcast, maar horen is nu zien. In Geuze & Gorgels: Geen Controle zien we op Videoland vanaf vandaag hoe Monica Geuze en Kaj Gorgels het heft op reis door Europa volledig uit handen geven aan hun luisteraars. Pornofilm regisseren? Doen, want nee zeggen is geen optie.

Geuze & Gorgels is volgens RTL / Videoland ‘de best beluisterde podcast van Nederland’. Daar heeft deze schrijver geen oordeel over: het zal wel / geen idee. Het is wel reden om de eerste aflevering van Geuze & Gorgels: Geen Controle eens aandachtig te bekijken voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Geuze & Gorgels in een krakkemikkige camper

Monica Geuze en Kaj Gorgels worden in hun nieuwe programma op pad gestuurd voor een ‘leuk, zwaar en vooral onvergetelijk avontuur’. „Dat na drie jaar in een zuurstofloze podcaststudio”, zegt Geuze. „Wég hier”, vindt haar maatje Gorgels. Tijdens hun roadtrip zijn zij de leiding volledig kwijt en moeten zij gaan waar hun luisteraars ze met voice-mailberichten heen sturen en moeten ze doen wat hen wordt opgedragen. Het reizen gebeurt in een behoorlijk oude camper die het op dag één al begeeft. Monica Geuze verontschuldigt zich voor het feit dat de gordel over haar benen of middel zit. Door een borstoperatie kan zij even niet anders. Hoe oud het bakkie op vier wielen ook, het bed bevalt haar: „Daar kan ik wel wat mee.” Gorgels, die met Geuze ook Temptation Island presenteert, droog: „Dit wordt geen afwerkplek tijdens jouw vrijgezelle periode hoor.”

Monica en Kaj beste vrienden

Deze Metro-verslaggever kent Kaj Gorgels niet persoonlijk. Toffe peer denk ik en een geweldige kandidaat laatst in Special Forces VIPS. Met zijn humor zit het wel goed, zoals de vorige maand nog bleek met zijn imitatie van Walter uit B&B Vol Liefde. Monica Geuze ontmoette ik wel, maar dat was voor RTL 4-programma Kroongetuige alweer bijna zes jaar geleden. Zij was het type ‘even kat uit de boom kijken’, maar verder bijzonder aardig. In Geuze & Gorgels: Geen Controle kan ze veel meer los, want zij en Kaj gelden als de beste vrienden.

‘Eén hoop ellende’ in Geuze & Gorgels

De beste vrienden gaan in Geuze & Gorgels eerst op weg naar survivallen in de Ardennen. Gorgels is blij, Geuze had gehoopt op „in één ruk naar de Franse Champagne-streek rijden” en daar een beetje lol trappen. Nou vergeet het maar, daar is Geuze & Gorgels niet voor. Door de kapotte camper worden zij in een helikopter gezet om ergens te worden gedropt en het dan maar uit te zoeken. Monica Geuze hoopt nog op „champi in de heli”, maar niets van dit lekkers. Wat na de landing wel wacht: „Eén hoop ellende.” Wij noemen die hoop ellende overigens gewoon tent.

De opgave is een nacht in de natuur doorbrengen, voordat iets veel simpelers volgt: een verwen-uurtje in een spa. Kaj Gorgels is ondertussen al mopperend bijna altijd vrolijk, Monica Geuze is bijzonder adrem en moet vooral vaak poepen. „Moet ik nog schijten ook”, verwacht je niet zomaar uit de mond van deze mooie dame. Dat maakt Geuze & Gorgels aardig om naar te kijken. Je merkt dat je een bevriend koppel ziet dat – gelukkig behoorlijk spontaan – geen blad voor de mond neemt. Ze katten elkaar behoorlijk af („je bent écht een domme lul”).

‘Natuurfilms onderweg’

Na het zien van aflevering één mag er wel wat meer vuurwerk qua opdrachten zijn. De kop boven deze Blik op de Buis belooft nu eenmaal porno. Dat ontbreekt bij de opening, maar in Geuze & Gorgels gaat het volgende week dan toch echt gebeuren: Monica en Kaj als porno-regisseurs. Een grappige maar vast onbedoelde hint heeft Gorgels op een parkeerterrein aan een ander camperstel alvast gegeven als hem wordt gevraagd wat zij aan het doen zijn: „Wij hebben een website, Pornhub, en maken onderweg natuurfilms.”

Zo flappen Geuze en Gorgels er van alles uit en dat is leuk. Natuurlijk moet je je net als bij zoveel andere tv-programma’s als kijker niet afvragen hoe geregisseerd dit is, al is het duo eerlijk. „Hé productie, gaan we ook nog wat doen?”, roept Kaj Gorgels bijvoorbeeld. Je zou deze serie ook kunnen zien als een slimme reclame voor de podcast Geuze & Gorgels. Maar je kunt ook gewoon lekker achterover hangen. De reeks is namelijk snel en met een minuut of 25 zo voorbij. Hoogdravend is dit nou ook weer niet, maar je zult jezelf af en toe betrappen op een glimlach op je gezicht.

Aantal blikken uit 5: 3

Geuze & Gorgels heeft op Videoland zes weken lang telkens een nieuwe aflevering op woensdag.