Liefhebbers van regen gaan een schitterend weekend tegemoet: ‘Regionaal met bákken’

Het is al een tijdje zeer wisselvallig in ons land en ook dit weekend staat er alles behalve fraai zomerweer op het programma. Wat we krijgen? Regen. En oh ja, ook heel veel regen…

De kop boven dit artikel is natuurlijk wat cynisch, tenzij je echt van regen houdt. Goold old NOS Teletekst gaf gisteren voor zaterdag en zondag nog ‘100 procent kans op neerslag’ aan, wat als percentage zelden voorkomt. Dat is inmiddels voor beide weekenddagen teruggebracht naar 90 procent, maar toch. De zon blijft schuil achter de wolken en af en toe regent het stevig door. Ook de temperatuur ligt met slechts 17 tot 19 graden ruim onder het gemiddelde. Metro meldde het eerder al: de zomer is voorlopig nog even ver weg.

Net zoveel regen als normaal heel augustus

Augustus is nog maar net begonnen, maar zeer lokaal is al net zoveel neerslag gevallen als wat er normaal gesproken in een hele augustusmaand valt. „Ook dit weekend komt er regionaal nog flink wat water naar beneden en dus komt de paraplu weer goed van pas”, voorspelt Berend van Straaten van weerdienst Weeronline.

Morgenochtend begint nog droog, maar al snel krijgen we te maken met een actief regengebied dat richting ons land trekt. Gedurende de hele dag moeten we rekening houden met buiige regen en slechts af en toe is het droog. Tijdens zo’n droog moment zien we de zon niet of nauwelijks en dat maakt het voor het gevoel niet echt aangenaam buiten. Het wordt namelijk slechts 18 of 19 graden. Hierbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. De voorspelling vooral: regionaal komt ‘het’ soms met bakken uit de lucht.

In een video spreekt Weeronline van „een dieptepunt dat deze zomer wordt bereikt”.

Koel zomerweer voelt als oktober

Ook de tweede weekenddag verloopt met flink wat buien. De buien kunnen plaatselijk stevig uitpakken met kans op onweer en hagel. In de loop van de avond wordt het vanuit het zuidwesten uit droger. Het is hartje zomer, maar de temperatuur die zondag wordt verwacht zie je eerder in een oktobermaand. Het wordt op de meeste plekken in ons land slechts een graad of 17. Dat is echt behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Normale waarden voor begin augustus liggen tussen 20 en 25 graden. Ook de wind is zondag nadrukkelijk aanwezig en die maakt het voor het gevoel zeker niet aangenamer.

Na regen volgt toch wat hoop

Kijken we dan alvast naar de nieuwe werkweek, dan is er hoop voor de liefhebbers van fraai zomerweer. De eerste paar dagen is nog kans op enkele buien, maar vanaf woensdag nemen de neerslagkansen aanzienlijk af. De dagen verlopen dan vaker droog en de zon schijnt regelmatig. Ook de temperatuur loopt flink op. We gaan van een magere 18 graden op maandag tot mogelijk zomerse temperaturen van 25 graden of meer richting het weekend.