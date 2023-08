Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel reacties op Farmence Defence Force-lid op lijst BVNL: van ‘goed!’ tot ‘boevenbende, nu Jensen nog’

Nee, een eigen politieke partij van Farmers Defence Force (FDF) komt er niet, werd gisteravond duidelijk. Eén van de leden, Sieta van Keimpema maakte meteen een verrassende stap bekend: zij komt als nummer 3 op de kieslijst van BVNL, de partij van Wybren van Haga. Het regent op sociale media nu reacties.

Je kunt van Farmers Defence Force zeggen wat je wilt, maar de actiegroep die opkomt voor de boeren was sneller met een politieke beslissing dan Pieter Omtzigt. Hij laat Nederland lang wachten met zijn besluit over wel of geen deelname met een eigen partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in november. FDF hakte gisteren de knoop door. Er komt geen extra politieke partij waarvoor je een hokje rood kunt kleuren. De boeren hebben natuurlijk al wel een partij die hen steunt, de BBB van Caroline van der Plas.

Sieta van Keimpema duikt op op lijst BVNL

Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force (FDF) wil nu aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoen namens Belang van Nederland (BVNL), de partij van Wybren van Haga dus. Dat is de uitkomst van een algemene ledenvergadering van de boerenactieclub in Nijkerk, waar onder meer de oprichting van een eigen partij als een van de opties op tafel lag. Na afloop van de vergadering bleek dat dat niet doorgaat.

Van Keimpema komt volgens FDF op nummer 3 van de lijst van BVNL. Eerder werd al bekend dat oud-50PLUS-leider Henk Krol de running mate wordt van Van Haga. De BVNL-leider zegt trots te zijn om Van Keimpema als nummer 3 te mogen presenteren. „Haar vastberadenheid en strijdvaardigheid zijn precies wat we nodig hebben om onze hardwerkende boeren en vissers te beschermen.” Op X noemt van Haga het nieuws „een game-changer“.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Game changer voor de verkiezingen van 22 november:

FDF-leider Sieta van Keimpema nummer 3 van #BVNL in het Belang van Nederland!

Dat worden interessante LNV- en stikstofdebatten…https://t.co/ONg3Sg4qOa — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) August 14, 2023

„We hebben besloten dat we geen splinterpartij willen zijn en we willen ook geen concurrent zijn van de BBB”, reageert FDF-voorman Mark van den Oever. „Wij willen ons richten op het leegtrekken van de VVD.”

De focus alleen op de boeren

Ook legt Van den Oever uit dat FDF zich vooral op de agrarische sector wil blijven focussen en niet per se op andere sectoren zoals bijvoorbeeld de zorg. Dat zou volgens hem wel moeten als FDF een eigen partij zou worden. Van Keimpema denkt er hetzelfde over. Volgens haar was het qua tijd ook een uitdaging om voor de FDF nog een kandidatenlijst samen te stellen. „Een nieuwe partij moet eind augustus zijn lijsten inleveren, dus dat is wel een lastig verhaal.”

Van Keimpema geeft verder aan dat FDF „het hele landbouwprogramma” van BVNL al heeft opgesteld. „Dus we hebben nu al carte blanche.” Ze gaat er niet vanuit dat haar keuze ten koste gaat van de BBB van Caroline van der Plas. Door landbouwwoordvoerder van BVNL te worden, hoopt ze juist op een sterker boerengeluid in de Kamer. Want als ze zich bij de BBB had aangesloten, was ze daar waarschijnlijk geen landbouwwoordvoerder geworden, maar op een ander dossier terechtgekomen, legt ze uit.

Verder zegt ze dat de boerenactiegroep niet verandert en dat het ook nog best mogelijk is dat er richting de verkiezingen actie gevoerd gaat worden.

Veel reacties op Sieta van Keimpema

Op social media, vooral X, is een stortbui aan reacties over de stap van Sieta van Keimpema naar BVNL. Vooral op berichten van Wybren van Haga wordt veel gereageerd. De reacties zijn positief en negatief, of er wordt simpelweg – ook heel veel – keihard met veelzeggende smileys om het nieuws gelachen. „BVNL heeft nu dus een eigen Lientje en hoopt daarmee de verkiezingen te winnen… Dat gaat natuurlijk niet gebeuren”, zegt iemand bijvoorbeeld. „Mooi!”, vindt ene Irene het bericht op haar beurt. Goed bezig. „Sieta is een oprecht mens en Kamerlid-waardig”, laat iemand voorzien van een duimpje omhoog weten. Ook klinkt droog: „0 zetels.” Een ander vindt nummer 3 op de lijst van BVNL „een onverkiesbare plek”. Of: „Goede keuze. Past precies bij die Van HaHa.” Huisjesmelker en koeienmelker samen, komt een paar keer voorbij.

En dan begint ook nog iemand over Robert Jensen, die ‘een goede toevoeging’ zou zijn. „Vraag Robert Jensen er ook nog bij”, zegt René op X, aangevuld met veelzeggende emoji’s. John kan het daarop niet laten: „Hoho, zoveel frikandellen en kroketten kan de bedrijfskantine daar niet aan hoor!”

Vorige Volgende

Reacties