Dansfestijn van Walter en Joy (B&B Vol Liefde) geen succes volgens aanwezige BN’ers: ‘Gênant, er was niemand’

Walter en Joy zijn twee van de meest spraakmakende kandidaten van de RTL-datingshow B&B Vol Liefde. Door hun spirituele inborst wekken zij regelmatig verbazing bij de kijkers. Gisteren kwamen zij via social media met iets bijzonders: de twee B&B-eigenaren kondigden aan om samen te gaan dansen bij het I Amsterdam-beeld op Schiphol. Tv-kok Hugo Kennis en model Loiza Lamers wilden dat niet aan zich voorbij laten gaan, maar het dansfestijn bleek vies tegen te vallen.

Deelnemers Joy en Walter hadden op Instagram aangekondigd op het vliegveld met elkaar te gaan dansen. Met name Walter (al omgedoopt tot ‘Tantra-Walter’) staat in het programma bekend om zijn voorliefde voor dansen.

B&B Vol Liefde Walter doet oproep op Instagram

Al rijdend deed Walter gisteren zijn oproep. „Dinsdag gaan we lekker dansen voor Schiphol. En waarom, vragen mensen. Nou, omdat het me blij maakt, en als het iemand anders blij maakt, dan dansen we samen. En als je het gek vindt, vind je het gek. Dat is ook helemaal goed. Maar als je zin hebt om te dansen, dan zijn we daar denk ik tussen 09.30 en 10.00 uur, waar het beeld staat van I Amsterdam. Joy komt hopelijk ook. En ja, dan gaan we gewoon dansen. Dat serieuze gedoe altijd, dat is helemaal niet nodig. Ook al hebben we zorgen, ook al hebben we het moeilijk, er kunnen altijd blije momentjes zijn en die gaan we ervaren. Tot snel!”



Hugo Kennis en Loiza Lammers dansen met Walter en Joy

Dat lieten Hugo Kennis en Loiza Lamers zich geen twee keer zeggen. De BN’ers zijn vanochtend naar Schiphol toe gereden om te dansen met de kandidaten. Kennis en Lamers kondigden hun komst aan via Instagram Stories. „Wij zijn namelijk best wel fan, net als heel Nederland, van B&B Vol Liefde“, zei Kennis. „Ik krijg al kriebels in m’n zonnevlecht”, grapt Lamers daarop, waarmee ze een verwijzing maakt naar het huidige seizoen van B&B Vol Liefde.

„Dit is geen promotiestunt. Wij zijn niet ingehuurd door RTL of Videoland”, verduidelijkte Kennis nog. „We zijn oprecht nieuwsgierig en gewoon fan. Op naar Schiphol.”

Eenmaal aangekomen op locatie zagen Kennis en Lamers geen hordes mensen aan het dansen, maar vooral veel pers. „Het is een hele pers-happening. Wij dachten: we gaan gewoon even dansen, maar nu moet je allemaal interviews doen. Wat een gedoe. Het is ineens een stuk gênanter geworden”, vertelt Kennis. „Er was niemand”, vult Lamers aan. „Ik heb me echt geschaamd.”

Uiteindelijk hebben de tv-kok en model toch gedanst met Walter en Joy, waarvan zij ook beelden delen via Instagram. „We hebben het gedaan”, zei Kennis. „Het was wel leuk”, besluit Lamers.