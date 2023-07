Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verkiezingen zijn op 22 november, maar op wie kun je stemmen? Op deze dag weten we het

De verkiezingen voor de Tweede Kamer worden op woensdag 22 november gehouden. Dat heeft het demissionaire kabinet vandaag besloten, meldt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken.

In de laatste ministerraad voor het zomerreces heeft het kabinet, dat vorige week vrijdag viel, met deze datum ingestemd. Maar op wie kunnen we allemaal stemmen komend najaar? De ene na de andere politicus, van premier Mark Rutte tot vandaag nog Carola Schouten van de ChristenUnie (lees hier het hele Metro-artikel daarover) geeft er namelijk de brui aan. Maar op vragen over alle verschillende datums is vandaag meteen antwoord gekomen.

Verkiezingen voorbereiden moet zorgvuldig verlopen

Eerst die 22ste november dus. „Als je verkiezingen organiseert, moet dat zorgvuldig en betrouwbaar gebeuren”, zei Bruins Slot na afloop van de ministerraad. „Gemeenten hebben daar een belangrijke rol in. Zij moeten het goed kunnen doen en de eerste datum waarop ze dat echt zorgvuldig kunnen, is 22 november.”

De Kiesraad had eerder aangegeven dat verkiezingen op zijn vroegst halverwege november georganiseerd kunnen worden, maar we moeten dus nog een weekje langer wachten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zei zondag dat de tweede helft van november het vroegst haalbare is.



Vandaag heeft het kabinet besloten dat de verkiezing voor de nieuwe Tweede Kamer wordt gehouden op woensdag 22 november. — Hanke Bruins Slot (@HankeBruinsSlot) July 14, 2023

‘Nederland is een traag land’

Normaal is de voorbereidingstijd voor verkiezingen negen maanden, zei de demissionair minister. „Nu moet het binnen 4,5 maand gebeuren. Daarmee is maximaal rekening gehouden met de voorbereidingstijd die gemeenten nodig hebben.” Demissionair premier Mark Rutte zei daarover eerder dat we een „traag land” zijn. Internationaal wordt er opgekeken van de lange aanlooptijd, aldus de vertrekkende man die het land dertien jaar regeerde.



De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 22 november 2023. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt. Daarmee zijn ook de wettelijke termijnen van het verkiezingsproces duidelijk. 👇https://t.co/mfsd04jGZy — Kiesraad (@Kiesraad) July 14, 2023

Verkiezingen op één dag

Net zoals de verkiezingen voor de Provinciale Staten van maart worden ook deze verkiezingen weer op één dag gehouden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar konden kiezers verspreid over drie dagen hun stem uitbrengen vanwege corona. Men wilde voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd zouden gaan stemmen waardoor onvoldoende afstand kon worden gehouden.

✏️ Tijden verkiezingen De stembureaus zijn op woensdag 22 november geopend van 7.30 uur ‘s ochtends tot 21.00 uur in de avond. Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelden dezelfde openingstijden, maar dan lokale tijd. Bijzondere stembureaus en mobiele stembureaus kunnen op de dag van stemming eerder of later opengaan en eerder sluiten. De uitslag kan iedereen diezelfde avond al via de media volgen, al volgt ‘de officiële uitslag’ niet eerder dan acht dagen na de dag van de verkiezingen.

Van welke kandidaten kunnen we het vakje rood kleuren?

Nieuwe politieke partijen kunnen tot en met 28 augustus 2023 een verzoek indienen bij de Kiesraad voor het registreren van een partijnaam (aanduiding) en een logo.

Op maandag 9 oktober 2023 leveren partijen die deel willen nemen aan de verkiezingen hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. Op 10 oktober 2023 onderzoekt de Kiesraad de kandidatenlijsten. Partijen kunnen dan nog twee dagen eventuele verzuimen herstellen. De Kiesraad maakt in een openbare zitting op 13 oktober 2023 bekend welke lijsten en welke kandidaten op de lijsten geldig zijn verklaard.

De verkiezingen zijn nodig door de val van het kabinet vorige week, omdat er geen overeenstemming was over een pakket migratiemaatregelen.