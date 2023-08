Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Chantal Janzen hekelt moedermaffia: ‘Trek ik me geen hol van aan’

Chantal Janzen heeft in de nieuwe editie van haar blad &C hard uitgehaald naar de zogenaamde moedermaffia. Ze vindt dat mensen het ouderschap niet moeten zien ‘als competitie’.

De 44-jarige Janzen vormt een koppel met ondernemer Marco Geeratz. Samen hebben ze twee kinderen, James en Bobby. Ze heeft ook de rol van ‘bonusmoeder’ voor haar stiefkinderen, oftewel de twee dochters en de zoon die Geraatz kreeg uit een andere relatie. Eerder reageerde Janzen in haar blad op de geruchten over vermeend overspel van haar man, die ze ‘ramptoerisme’ noemde.

Chantal Janzen trekt zich niets aan van kritiek op haar opvoeding

De presentatrice vindt het jammer dat sommige ouders het ouderschap wel als competitie zien. „Het zou toch veel beter en fijner zijn als je iedereen gewoon in z’n waarde laat?”, schrijft Janzen.

Zelf kan ze kritiek van anderen op haar opvoeding makkelijk van zich af laten glijden. „Het komt niet bij me binnen, en als een ander kind wel goed slaapt en dat van mij niet, denk ik alleen maar: prima, good for you. Je hoeft ook niet aan te komen met honderd goedbedoelde adviezen, behalve als ik erom vraag natuurlijk.”

Zo vertelt Janzen dat het haar bijvoorbeeld niet lukte om borstvoeding te geven. Dat zouden veel moeders vast „een doodzonde vinden en funest voor het verdere verloop van zijn leven”, denkt de presentatrice. „Enfin. Ik ben enorm blij dat ik me van dit soort mensen geen hol aantrek. Maar dan ook echt he-le-maal niks.”

Toch snapt ze wel dat anderen zich er wel wat van aantrekken en dat je daar ook weinig aan kan doen. Ook is het volgens haar logisch dat je onzeker wordt, wanneer je kind nog in de broek plast of met eten gooit. „En dat is natuurlijk prima, als je je maar realiseert dat de meeste mensen die heeeeel hoog van de toren blazen over hun ‘perfecte’ kind, simpelweg geluk hebben. De ene baby slaapt namelijk door, de andere niet.”