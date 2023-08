Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Er is uitsluitsel: met zóveel stappen per dag verklein je de kans op vroegtijdig overlijden

Mik jij ook op de 10.000 stappen per dag, omdat je denkt dat dat ‘moet’? Dan hebben we goed nieuws voor je. In de grootste studie naar wandelen ooit is gebleken dat je een veel minder stappen nodig hebt om de kans op vroegtijdig overlijden te laten zakken. Dat zijn er namelijk slechts 3967.

Uit de studie bleek ook hoe gezond wandelen eigenlijk is, iets wat sommige mensen nog weleens willen onderschatten. Stof je wandelschoenen dus maar weer af en ga een blokje om. Wist je trouwens dat er ook een richtlijn is voor de hoeveelheid lichaamsbeweging die je wekelijks nodig hebt om langer te leven?

Wandelen is gezond: zoveel stappen ‘moet’ je minimaal zetten

In een enorme meta-analyse zijn allerlei studies onder de loep genomen door Amerikaanse onderzoekers. Nog nooit eerder deden wetenschappers zo uitgebreid onderzoek naar wandelen. Om precies te zijn, bekeken zij zeventien studies waar in totaal 200.000 mensen aan meededen. 10.000 stappen zijn dus niet per se nodig als je de kans op vroegtijdig overlijden wil verkleinen. Met 3967 stappen per dag bereik je dat al en als je dagelijks 2337 stappen zet, heb je minder kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten dan mensen die minder stappen zetten.

Kortom: er is dus niet heel veel nodig om een positief effect te bereiken. Dat onderschrijft nogmaals hoe gezond wandelen wel niet is, iets waarvan sommige mensen allang overtuigd waren. En alhoewel je met minder dan 4000 stappen genoeg doet, loont het om nog een stukje door te wandelen. Uit het onderzoek bleek namelijk dat de positieve effecten niet afnamen bij een heel stuk meer stappen. Als je per dag 500 tot 1000 stappen bovenop die 3967 zet, neemt de kans om te overlijden sterk af, met 15 procent per 1000 stappen extra.

„Ons onderzoek laat zien dat hoe meer je loopt, hoe beter het is voor je lijf en leden. We concluderen dat dit geldt voor zowel mannen als vrouwen, onafhankelijk van hun leeftijd en of ze in een subtropische, gematigde of koude regio wonen”, laat professor en cardioloog Maciej Banach van de Johns Hopkins University weten. „Mensen hoeven gemiddeld maar 4000 stappen per dag te zetten om hun algehele kans op vroegtijdig overlijden significant te verlagen, en nog minder beweging dan dat volstaat al om de kans op overlijden door hart- en vaatziekten te reduceren.”

