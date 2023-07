Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongunstige geluiden over woningmarkt: ‘Prijzen koopwoningen blijven dalen’

De huizenmarkt staat in het hele land onder druk en daardoor blijven de prijzen van voornamelijk bestaande koopwoningen dalen. En hoewel dat wellicht gunstig klinkt, is dat geen beste zaak volgens ABN AMRO. En dat terwijl de problemen in de nieuwbouwsector ook voor oponthoud zorgen. Vooral starters lijken te moeten ploeteren op de huidige woningmarkt.

Abn Amro schrijft dat vandaag in de periodieke woningmarktmonitor, waar ook De Telegraaf over schrijft. De afgelopen twaalf maanden, met juni en juli niet meegenomen, werden 7 procent minder koopwoningen verkocht. In de meest recente cijfers zou het aantal verkopen wel aantrekken.

Ongunstige vooruitzichten woningmarkt

Maar ABN Amro schrijft dat de vooruitzichten ongunstig zijn. En daar spelen de problemen bij de nieuwbouw een rol in. Doordat er niet genoeg nieuwbouwwoningen op de markt komen, volgt er ook minder doorstroming op de bestaande woningmarkt. Het rommelt al een tijdje rondom de nieuwbouw. Door de hogere rente-, loon- en materiaalkosten, de dure bouwgrond en het hardnekkige stikstofdossier, gaat het bouwen van nieuwbouwwoningen niet rap genoeg. Dit tegen de ambitieuze verwachtingen van demissionair woonminister Hugo de Jonge in.

Koopcontracten van nieuwbouwprojecten worden nog regelmatig ontbonden. Dit omdat de voorverkoopgrens van 70 procent niet gehaald wordt. En ook het aantal aangevraagde bouwvergunningen neemt af. Wat betekent dat er in de toekomst minder nieuwbouwwoningen worden opgeleverd. En ja, dat merkt men ook weer op de markt met bestaande woningen. Ook daar komt dan de koop en verkoop in het nauw, doordat er minder doorstroom is naar nieuwe woningen.

Prijsdaling verwacht bij koopwoningen

Makelaarsclub NVM liet weten dat de huizenprijzen in het tweede kwartaal van 2023 gestegen zijn met 2,8 procent. Wat volgens ABN Amro komt doordat veel woningen in het hogere prijssegement werden gekocht. Maar volgens de bank blijven veel huizen slecht betaalbaar. En dat is niet één, twee, drie opgelost. „Omdat dit tijd kost, blijft het aantal transacties waarschijnlijk laag”, aldus ABN.

De bank verwacht een prijsdaling voor de komende jaren. Met in 2023 een daling van 5 procent en in 2024 van 3 procent. Wel schrijft de krant dat banken de laatste jaren hun voorspelling voor de woningmarkt moesten bijstellen.

Nieuwere woningen populairder dor energielabel

De prijs van oudere woningen daalt voornamelijk. Nieuwere woningen, van na 2000, kosten juist meer. Dit omdat de nieuwere woningen over een beter energielabel beschikken. En daar zijn in deze tijd meer ogen op gericht, mede door de stijging van energieprijzen. Overigens kunnen kopers in toekomst een hoger hypotheekbedrag krijgen als ze een woning kopen die een beter energielabel heeft. Daarom zal dit energielabel de woningprijs voor nieuwere woningen laten stijgen.

Onder de huidige kopers stijgt het aantal starters, volgens de ABN Amro. Doorstromers zijn momenteel terughoudender en willen eerst hun oude woning verkopen. De bank vindt het opmerkelijk dat het aantal kopende starters stijgt, omdat deze groep een minder makkelijke uitgangspositie heeft.

Veel starters kunnen geen woning kopen

Waarom is hun positie minder gunstig? Starters profiteren niet van eerder opgebouwde overwaarde, kunnen geen gunstige hypotheekrente meenemen, hebben vaak minder spaarrente opgebouwd en een lager inkomen dan doorstromers. Dat deze groep toch vaker een woning koopt, betekent dat de nood hoog is.

De Telegraaf schrijft ook over de Startersbarometer van Viisi Hypotheken. Waaruit blijkt dat meer starters willen kopen (55 procent). Maar voor maar liefst vier op de vijf ondervraagde starters is dit geen optie. Een te laag inkomen (67 procent), weinig spaargeld (60 procent), beperkt aanbod aan koophuizen (37 procent) en een hoge studieschuld (36 procent), werden daarvoor als redenen genoemd.

50 procent van alle starters verwacht op z’n vroegst pas over drie jaar hun eerste huis te kunnen kopen.