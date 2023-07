Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwsuur-presentator rectificeert item Sigrid Kaag na ophef: ‘Had niet mogen gebeuren’

D66-leider Sigrid Kaag verlaat de politiek en dat kwam afgelopen donderdag ook in Nieuwsuur aan bod. Het programma concludeerde dat de politica grotendeels haatreacties ontving met een vrouwonvriendelijke en negatieve lading. Een conclusie waar Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars gisteren, opnieuw, op terugkwam en rectificeerde.

Kaag liet vorige week weten dat er einde komt aan haar politieke taak als D66-leider. Nadat de politica dat nieuws bekend maakte, haalde Nieuwsuur de haatreacties op haar ‘vertrektweet’ aan in een woordenwolk. Maar daar had het programma blijkbaar iets te veel een eigen interpretatie gegeven aan het type en de hoeveelheid haatreacties.

Nieuwsuur rectificeert item over Sigrid Kaag

Het programma somde namelijk donderdag verschillende van die reacties op. Woorden als: „Heks”, „stom wijf”, „terroristenliefje” werden door Nieuwsuur uitgelicht. Volgens Nieuwsuur had het overgrote deel van de haatreacties te maken met het vrouw-zijn van de politica.

Maar daar klonk nogal wat kritiek op. Waarom? Volgens critici was de woordenwolk van Nieuwsuur geen realistische afspiegeling van de reacties. Zo bleek het woord „Terroristenliefje” niet gebruikt te zijn en kreeg de politica ook een groot deel positieve reacties op haar vertrektweet. Vrijdag volgde een verklaring van de hoofdredactie waarin stond dat de vorm van het item over Kaag niet goed gekozen was. Later kwam de hoofdredactie met een tweede verklaring. „Vast staat dat we onze conclusies zoals we die in de uitzending hebben gemeld onvoldoende of niet kunnen onderbouwen.”



In de uitzending van 13 juli toonden we een visualisatie van een selectie van termen in Twitterreacties gericht aan Sigrid Kaag. Deze visualisatie gaf een vertekend beeld van die reacties. Achterafgezien was deze vorm niet de juiste. Onze toelichting: https://t.co/zQPa02BYoM — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) July 15, 2023

Presentator Jeroen Wollaars komt terug op haatreacties

Ook de conclusie dat veel van de negatieve reacties over het gezin en de echtgenoot van Kaag gingen en racistisch waren, blijkt niet helemaal te kloppen. „Dat dit kon gebeuren, heeft te maken met een complex aan factoren: tijdsdruk, een te ambitieus idee, redacteuren die langs elkaar heen werkten en een verkeerde uitvoering van de content-analyse”, schreef de hoofdredactie in een verklaring.

De programmamakers benadrukten dat de keuze uit de reacties niet bedoeld was om Kaag en haar partij te steunen. Gisteravond kwam ook presentator Jeroen Wollaars nogmaals terug op de kwestie. „Na de uitzending bleek dat we een aantal woorden te veel gewicht hadden gegeven in onze visualisatie”, aldus Wollaars. „Ook onze conclusie dat van de negatieve reacties de meeste bestonden uit vrouwonvriendelijk tweets, was niet correct. Het ging om slechts een klein deel van de tweets. Dat had niet mogen gebeuren en dat zetten we bij deze recht.”



Dank @Nieuwsuur en @Wol voor de rectificatie! Van de directe reacties op de afscheidstweet van @SigridKaag was 'n paar procent racistisch of seksistisch. Erg genoeg, maar verre van "overgrote merendeel" wat Nieuwsuur er donderdag van maakte. Keurig gecorrigeerd. Dank! https://t.co/ZaiLGxAobF pic.twitter.com/I6TX8ozdJi — Martinus 🇳🇱 🇮🇹 (@stampaolandese) July 17, 2023



Ok, nou mooi dan: Nieuwsuur biedt een soort van excuus aan voor het verspreiden van de frauduleuze ophef over Kaag. Er blijkt niets te kloppen van de aantijging dat Twitter massaal vrouwvijandig reageerde.

Hoe kon dat? Volgens Nieuwsuur zo: "Dat dit kon gebeuren heeft te maken… — Joost Niemoller (@JoostNiemoller) July 17, 2023

Je kijkt Nieuwsuur terug via NPO.