Vrouw stuurt al 40 jaar kaartjes naar zichzelf, dit is wat ze leerde

Kaartjes sturen voelt voor menig vakantieganger misschien als een sympathiek gebaar uit vervlogen tijden. Maar dat een ansichtkaart meer kan zijn dan alleen een kort verslagje voor het thuisfront, ontdekte de Canadese Debra Dolan. Al veertig jaar stuurt ze vanaf elke reisbestemming kaartjes naar zichzelf.

Haar ansichtkaarten-traditie begon ooit als noodgreep, vertelt de inmiddels 64-jarige Dolan aan CNN. Totaal overweldigd door de schoonheid van Vancouver en omgeving, moest de kersverse reiziger haar ervaringen ergens neerpennen. Maar een reisdagboek bijhouden was te tijdrovend, ontdekte ze. Ook reisde ze eind jaren 70 nog niet met camera.

Iedere bezienswaardigheid een ansichtkaart

„Dus toen ik Whistler, Vancouver Island of bezienswaardigheden in Vancouver bezocht, besloot ik: ‘Ik stuur mezelf gewoon een ansichtkaart’.” Op de achterkant van ieder kaartje krabbelde ze bij elke bezienswaardigheid wat van haar indrukken, gedachten en gevoelens en stuurde die naar haar woonadres. Ieder kaartje afsluitend met een hartje.

Haar reis naar Vancouver symboliseert de start van een leven vol lange en verre reizen. Dat was haar prioriteit. Andere zaken, zoals carrière maken, stonden in dienst van haar reisavonturen. Veertig jaar later heeft Dolan een collectie van honderden kaartjes opgebouwd, vanuit de hele wereld. Thuiskomen en een stapel aan kaartjes in de brievenbus aantreffen, is iedere keer weer een ‘geweldig plezier’, zegt Dolan tegen CNN.

Privé

Af en toe zat er een dichtgeplakte envelop omheen, om gedachten en ervaringen die niet voor het oog van haar ouders waren, privé te houden.

Wat ze vooral duidelijk maken? „Ze vertellen me niet alleen waar ik geweest ben, maar ook wie ik was op die dag.” Ook geven ze blijk van de ‘lange levensduur’ van haar schrijfsels en inspireert het haar te reflecteren op alle ervaringen die ze heeft opgedaan.

„Ik heb het reizen als kernwaarde al op jonge leeftijd echt vervlochten met mijn leven. Ik voelde me het meest vrij als ik reisde, het meest onafhankelijk, het meest mezelf, en het meest dankbaar. Ik denk dat dit is wat de ansichtkaarten illustreren.”

